Frida Sofía a Alejandra Guzmán: “Ojalá un día en serio me quiera abrazar”

Después de que Alejandre Guzmán declarara que extraña a su hija, desea abrazarla y que le dedicó una canción en su próximo material musical, Frida Sofía dio su respuesta y afirmó que ella siempre amará a su mamá.

En entrevista con el programa Un Nuevo Día, la también cantante afirmó lo siguiente:

“¿Qué quiere un abrazo no?... o algo así… Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma… pero nunca ha ido, ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe en donde estoy… ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme”.