¿Sin planes? Danna Paola ofrecerá concierte este sábado; aquí dónde, cómo y a qué hora ver

Por medio de sus redes sociales, la guapa y talentosa cantante, Danna Paola anunció que ofrecerá un concierto transmitido vía live-streaming, por lo que sus miles de seguidores se preguntaron cuándo será y cuál es su costo.

Este 2021 inició de la mejor manera para la intérprete de "Sodio", "Oye Pablo" y "Mala fama" pues sorprendió a todos sus fans al lanzar su nuevo disco "K.O.", el cual fue bien recibido.

Y es que en tan solo un par de semanas, las nuevas canciones de Danna Paola suman miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales, por lo que sus seguidores no quieren perder la oportunidad de disfrutarlas en un concierto.

¿Cuándo será el concierto?

El concierto "Welcome to my break up party Danna Paola" tendrá dos fechas; una para sus seguidores de México y América Latina y otra para los fans de Europa en donde brilló en la serie "Élite" de Netflix.

La primera transmisión será el este sábado 13 de febrero en punto de las 20:20 horas de la CDMX; la siguiente es el 14 de febrero a las 20:30 horas de Madrid, España.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Las entradas para disfrutar del concierto de Danna Paola tienen un costo de 230 pesos más 30 pesos por cargos de servicio. Para mayor información da click aquí

