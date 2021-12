Eugenio Derbez olvidó el nombre de uno de sus hijos en un programa: VIDEO

Eugenio Derbez es uno de los grandes comediantes de México, por lo que su experiencia y talento lo llevaron a buscar nuevos horizontes en Estados Unidos y en el mundo de streaming con LOL. Pero más allá de su humor y su gran talento frente a las cámaras, Eugenio es conocido por tener una gran cantidad de hijos, eso sí, lo que nadie se esperaba era que olvidara el nombre de uno de ellos.

Ahora el hijo de la ‘Reina de las telenovelas’ prepara la tercera temporada de la serie de Amazon y con esto el casting para los nuevos integrantes. Uno de los postulantes para formar parte de esta nueva temporada de LOL fue Mau Nieto, pero su entrevista no fue normal, ya que la hicieron al estilo del comediante de Stand Up, es decir, con un poco de alcohol en las bebidas al mismo tiempo que Eugenio le iba haciendo algunas preguntas.

¿De quién se olvidó?

En el video junto a Mau Nieto se puede ver como la entrevista estaba muy aburrida y Eugenio comenzó a pedir más café con “piquete”, es decir, con un poco de alcohol, con el paso del video, el actor comenzó a pedir más y más café para olvidarse de lo aburrida que está la historia de Nieto.

Mientras que avanzaba la entrevista, subía el grado de alcohol de los dos y con esto el surgimiento de ideas bastante descabelladas, pero una de ellas le hizo pensar a Derbez en presentarle a uno de sus hijos, el problema fue que no se acordó del nombre de José Eduardo, tanto que tuvo que hablarle a su asistente para que se lo recordara.

“Wey, me caes a toda madre, sabes a quién te voy a presentar a mi hijo a… ¿cómo se llama? Al José, al José Carlos, cómo se llama… espérate, espérate (toma el teléfono y le dice a su asistente) ‘oye Tere, ¿cómo se llama mi hijo?, el otro, no, no el otro… ándale, ándale ese’. El José Eduardo, wey, es bien cagado, me cae rebien”, expresó Derbez.

Después de eso Mau Nieto le dijo que tenía muchos hijos y que ya casi podía formar la Arrolladora Banda Derbez o hacer su equipo de fut 7 y jugar contra los hijos de Inés Gómez Mont. Después de este momento solo queda esperar que se confirmen todos los invitados a la nueva temporada de LOL, misma que se espera sea igual de entretenida que las primeras dos.

