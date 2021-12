Conoce la canción de Queen que se convirtió en un notable grito de guerra

La banda británica formada en 1970, en Londres, y conformada por Freddie Mercury, John Deacon, Brian May y Roger Taylor, emitió este tema ‘I Want It All’ como parte del álbum ‘The Miracle’, en 1989.

Actualmente se considera a Queen como uno de los grandes colaboradores en el desarrollo del hard rock y el heavy metal; que supo integrar en su crecimiento efectos sonoros del glam rock, rock progre, folk, ópera, blues y pop.

Particularmente, el tema de Queen traducido al español como ‘Lo quiero todo’, es un canto a la fuerza de ambición, al trabajo y esfuerzo de ir tras las metas para conseguir lo que cada uno desea alcanzar. Su letra fue inspirada en la mujer de Brian May, Ana Dobson, quien solía tener como frase de cabecera: “lo quiero todo y lo quiero ahora”.

El mensaje de esta canción es muy fuerte y poderoso, y si se suma la interpretación de Freddie Mercury, la pieza musical se convierte en una verdadera obra de arte; una palabra de aliento justo para seguir luchando por lo que se anhela.

Mensaje de ‘I Want it all’: la enseñanza de base es: “Si quieres algo, lucha por ello ahora”. Esto quiere decir que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Si quieres conseguir algo puedes empezar ahora mismo a hacer algo por alcanzar aquello que quieres.

Freddie y Brian May arriba del escenario. Fuente: Instagram Queen

Uno de los pasajes de la letra sostiene la frase: “sin tiempo para la duda”, con cual se busca alentar a quienes la escuchen a no pensar tanto si queremos hacer algo o no, por miedo a las consecuencias. Hacerlo es la obligación y hacerlo ahora. Todo o nada. Ese es el principal compromiso. Si las cosas salen mal, podrán resolverse, lo importante es hacerlas. De este modo, frase tras frase, Queen empuja con ‘I Want It All’ a no dejar de intentar, a ir, buscar, lograr y conseguir. Toda la letra es un verdadero mensaje de aliento.