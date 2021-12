Benny Ibarra apareció en “El Chavo del 8” y pasó desapercibido, así fue su actuación

A lo largo de los siete años de grabaciones del “El Chavo del 8” se realizaron un total de 290 capítulos, sin embargo, hubo algunos que tuvieron tanto éxito que se fueron grabados en diversas ocasiones y uno de ellos fue el episodio que es conocido como “El ratero de la vecindad” en el que el “Señor Hurtado” se roba algunas cosas de los inquilinos y culpa al Chavo, quien termina abandonando la vecindad después de que lo acusan de ratero y resulta que en uno de estos capítulos apareció Benny Ibarra y casi nadie lo notó por lo que a continuación te contamos cómo fue su actuación.

El primer capítulo de “El ratero de la vecindad” fue grabado en el año de 1974, en pleno éxito de la serie creada por Roberto Gómez bolaños “Chespirito” y en esa ocasión, el encargado de darle vida al “Señor Hurtado” fue el actor, José Antonio Mena, quien se recordado por su larga cabellera y por utilizar una chamarra de cuero, una imagen un tanto “ruda” para la época y por haber sido el primer “Señor Hurtado” es el que más se recuerda, sin embargo, nunca más volvió a tener un papel de esa relevancia aunque siguió trabajando con “Chespirito” en otras producciones.

José Antonio Mena fue el primer "Señor Hurtado". Foto: Especial

Como bien se sabe, “El Chavo del 8” experimentó diversas modificaciones en su elenco a lo largo de su historia, por lo que se realizaron algunas pequeñas adaptaciones y fue en el año de 1976 cuando se grabó la segunda versión del capítulo de “el ratero de la vecindad” el cual, tuvo dos cambios significativos, uno de ellos fue la aparición de “La Chilindrina” (María Antonieta de las nieves) y un nuevo “Señor Hurtado”, el cuál fue personificado por el actor Ricardo de Pascual, quien luego de su participación en el programa siguió participando en otras producciones de “Chespirito” donde también le dio vida al "Señor Calvillo" y posteriormente se mantuvo vigente en el mundo del espectáculo.

Ricardo de Pascual se mantiene vigente en el medio artístico. Foto: Especial

Benny Ibarra participó en “El Chavo del 8”

En la última etapa de “El Chavo del 8”, “Chespirito” quiso revivir uno de sus capítulos más exitosos de la serie y se grabó por tercera ocasión “el ratero de la vecindad” y para personificar al “Señor Hurtado” se hizo de los servicios de Benny Ibarra, pero no el cantante de Timbiriche, si no su papá, quien pasó completamente desapercibido en su papel pues esta versión del capítulo es la menos conocida y la que menos repercusión tuvo, no obstante, se sabe que el ex miembro del grupo de rock “Los Yaki” mantuvo una buena relación con Roberto Gómez Bolaños y que incluso, también participó en otras películas que produjo el esposo de Florinda Meza.

Benny Ibarra apareció en otras películas de "Chespirito". Foto: Especial

