Yanet García sube la temperatura con un VIDEO para su OnlyFans

Yanet García se apoderó de las redes sociales una vez más al compartir un video en su cuenta de Instagram, mismo que tenía la intención de invitar a su público a cambiarse de aplicación para disfrutar de su contenido especial de OnlyFans. En el videoclip que subió en Instagram dejó poco a la imaginación a sus fans.

La exchica del clima posó como diosa en un traje de baño bronce que acaparó las miradas de todos sus seguidores y la gente de la aplicación al conseguir más de un millón de likes en su primer día de haberse publicado.

En el video se puede ver a la también modelo con una bata blanca para después mostrar su escultural silueta en un traje de baño color bronce que deja poco a la imaginación de todos sus seguidores; eso sí, la única intención de hacerlo era que la gente accediera a su cuenta de OnlyFans para ver el contenido exclusivo, mismo que debería estar mejor que el que ya había mostrado en su perfil de IG.

La reacción en redes sociales

Después de ver su escultural figura a la orilla de la alberca, la gente no dudó en darle al corazón de la aplicación, tanto que en las primeras 24 hora recabó 1.3 millones de likes y un sinfín de comentarios donde reconocen su hermosura.

Entre los comentarios se pueden encontrar emoji de corazones, fuegos, caritas con estrellas en los ojos; además de comentarios donde le declaran su amor y le piden que no deje de subir ese tipo de videos a sus redes sociales, ya que es la forma de devolverles ese amor que le tienen.

Pero no todos los comentarios fueron de amor para la Fitness Coach ya que también están aquellos que se quejan por no tener contenido especial en OnlyFans, esto debido a que sube el mismo en Instagram, donde no cobra para poder ver las publicaciones. “Ya lo vi aquí y sin pagar 500 pesos”, dijo un usuario.

Te puede interesar: ¡Una millonada! Esto ganan los 5 influencers más ricos de México