Raúl "Negro" Araiza se lanza contra FIESTAS de revelación de sexo; esto dijo el conductor de Hoy

Vaya escándalo se armó dentro del mundo del espectáculo después de que el famoso conductor de televisión, Raúl "Negro" Araiza lanzara un fuerte mensaje contra las celebraciones en las que se revela el sexo de un bebé, algo que no pasó desapercibido para absolutamente nadie.

Como sabes, el reconocido actor ha ganado gran parte de su popularidad gracias al destacado trabajo que realiza todas las mañanas en el matutino Hoy y en el programa de Unicable "Miembros Al Aire", en donde habla sobre distintos temas que son tendencia.

En este sentido, los conductores de la transmisión fueron cuestionados sobre si tuvieron la oportunidad de realizar este tipo de festejos para conocer el sexo de sus hijos. La mayoría de ellos dijo que no y expresaron sus motivos.

Raúl "Negro" Araiza se lanza contra revelación de sexo de bebés

Todo comenzó cuando el elenco de Miembros Al Aire fue cuestionado sobre alguna sorpresa que les haya cambiado la vida; el primero en tomar la palabra fue Raúl "Negro" Araiza, quien confesó que el nacimiento de sus hijas es de las sorpresas más importantes.

Los demás conductores coincidieron que sí es una gran sorpresa sobre todo cuando se decide no conocer el sexo, algo que en los últimos años ha cambiado demasiado pues se realizan celebraciones para que los seres queridos sepan si será niño o niña.

El conductor generó polémica, Foto: Instagram

Fiel a su estilo, Raúl "Negro" Araiza confesó que ese tipo de celebraciones ya no le tocaron debido a su edad, pero no lo hubiera hecho pues no son de su agrado y se le hacen bastante exageradas.

"No me tocó, pero yo no hubiera hecho esa mam&%?", aseguró el conductor.

Para apoyar a su compañero, José Eduardo Derbez y Paul Stanley simularon como son las celebraciones de revelación de sexo; el hijo de Eugenio Derbez señaló que es un momento incómodo pues muchas veces "decepciona" a los padres.

Finalmente, Jorge "El Burro" Van Rankin detalló que, en el más reciente embarazo de su pareja, le hicieron una broma para decirle que sería papá. El momento lo conmovió bastante y decidió compartirlo con sus compañeros.

