Doramas de Jung Hae In que necesitas ver para conocer al actor coreano

¿Quién es Jung Hae In? Es un actor coreano de 33 años que ha incursionado en los doramas y películas de Asia. Próximamente estrenará "Snowdrop" al lado de Jisoo de BLACKPINK, la serie se estrenará en Disney Plus.

El idol pertenece a la agencia FNC Entertainment y debutó en 2014, desde entonces ha tenido varios protagónicos en la pantalla. Su servicio militar obligatorio lo realizó con tan solo 21 años y tras finalizar, ingresó a la universidad para estudiar actuación. Algunos de sus trabajos han sido en dramas populares como "Goblin", "While you were sleeping", entre otros.

Jung Hae In ha compartido elenco junto a actores reconocidos como Lee Jong Suk. En diciembre de 2021, estrenará "Snowdrop", uno de los dramas más esperados del mes. Checa las recomendaciones de la semana y conoce más del actor coreano con algunas de sus series.

Doramas del actor Jung Hae-In

D.P

Drama de Netflix que sigue la vida de An Joon Ho, un joven soldado que es muy callado, pero inflexible. Cuando el sargento Park Beom Goo descubre su talento gracias a su tenacidad y capacidad de observación, lo transfiere a la unidad "Deserter Pursuit". Este equipo es el encargado de atrapar a los desertores.

A Piece of Your Mind

Dorama de romance que sigue la vida de Moon Ha Won y Han Seo Woo. Él es un programador de inteligencia artificial y tiene su propia compañía, M&H Company, además es un hombre de buen corazón. Ella es una joven ingeniera que trabaja en música clásica, su vida es inestable y no tiene hogar ni familia.

Something in the Rain

Drama de Jung Hae-In que sigue la vida del personaje "Yoon Jin Ah", una mujer de 35 años que terminó su relación amorosa. Ella tiene una mejor amiga, quien tiene un hermano menor llamado Seo Joon Hee, quien regresa a Seúl tras estar 3 años fuera. Aunque ella siempre lo ha visto como un familiar, el amor entre ambos comienza a desarrollarse a pesar de la diferencia de edad.