“Lo sigo enfrentando”, Bobby Larios revela qué fue lo más complicado de su lucha contra el cáncer de próstata: VIDEO

Luego de algunos años fuera del ojo público, el pasado mes de septiembre Bobby Larios reapareció en los medios y reveló que uno de los motivos de su ausencia tenía que ver con su estado de salud pues confesó que le habían diagnosticado cáncer de próstata, por lo que la noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo y recientemente volvió a hablar del tema para dar nuevos detalles de su lucha contra esta enfermedad.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde, entre otros temas, Bobby Larios contó todo lo referente a su cáncer de próstata y dejó ver que pudo haberse tratado de una enfermedad hereditaria pues confesó que su padre y dos de sus hermanos enfrentaron esta enfermedad, por lo que él fue el cuarto miembro de su familia en luchar contra el cáncer, confesó que los primeros síntomas que lo pusieron en alerta fueron dolores en la espalda baja y problemas al orinar, por lo que acudió al médico lo antes posible.

Una vez que comenzó el tratamiento, Bobby Larios señaló que le realizaron doce biopsias en la próstata para poder confirmar que se trataba de un cáncer y recordó que el recibir la noticia fue uno de los momentos más dolorosos de todo el proceso pues confesó que su actual esposa, Evelyn, también sufrió de cáncer, por lo que conocer el diagnóstico médico fue sumamente impactante.

“Lo más feo es cuando el doctor de dice “necesito hablar con usted”, ahí fue cuanto yo, lo voy a decir, mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama y vivimos también esa cosa feo, entonces cuando me lo dicen a mí, mi esposa y yo nos volteamos a ver y fue el llanto” confesó el actor quien mencionó que su esposa fue su gran refugio y apoyo para poder sobrellevar este complicado momento.

El ex esposo de Niurka también señaló que no renegó por su enfermedad pues considera que “por algo pasan las cosas” por lo que señaló que le hizo frente a la enfermedad, la cual, pudo dominar gracias a una detección oportuna. “Yo lo afronté y lo sigo afrontando, la gente me pregunta y lo hablo, estuve tomando terapias fue durante seis semanas, unas radios, no me operaron, estamos en dos cosas buenas: la primera es que lo agarramos a tiempo, la segunda es que con esto lo vamos a acabar”.

Cabe mencionar que Bobby Larios señaló que una medida que tomó para vencer el cáncer fue cambiar su actitud pues señaló que tuvo que mantenerse positivo para enfrentar la enfermedad pues considera que, si no lo hubiera hecho de esta forma, serían muy diferentes las cosas, por lo que recalcó la importancia de mantenerse positivo ante las situaciones adversas.

Para finalizar, Bobby Larios se mostró muy agradecido con la vida y aseguró que ya no tiene tiempo para guardarle rencor a nadie, por lo que prefiere enfocarse en su familia y en su carrera, por lo que se mostró muy contento de anunciar que retomará su carrera artística con la serie de Netflix llamada “Amaneceres”.

