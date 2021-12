Lucha Villa y Don Neto: ¿Cuál es la relación íntima que "sostuvo" la cantante con el narco?

Para nadie es un secreto que Lucha Villa es considerada una de las grandes exponentes de la música mexicana y del cine en el país por lo que su incuestionable legado quedará marcado con letras de oro dentro del mundo del espectáculo.

Con canciones como "Ya no me interesas", "Les traigo estas flores" y "No discutamos", la artista conocida como "La ronca de Chihuahua" forma parte de la exclusiva lista de artistas que cuentan con un reconocimiento importante en el mundo de la música.

Por si esto no fuera suficiente, Lucha Villa de 85 años también tiene un incuestionable talento para la actuación pues colaboró en producciones como "El Gallo de Oro", "Mecánica Nacional" y "El lugar sin límites". Sus destacadas actuaciones le valieron varios reconocimientos internacionales.

Sin embargo, este fin de semana, el legado de la reconocida actriz se convirtió en tema de conversación en redes sociales después que su nombre apareciera en el libro "Emma y las otras mujeres del narco", publicación que destapado los vínculos cercanos entre figuras del narcotráfico y del espectáculo.

La relación de Lucha Villa con el narcotráfico

En la investigación realizada por la periodista Anabel Hernández se detalla que la exponente del género regional mexicano habría tenido un encuentro con el poderoso narcotraficante, Ernesto Fonseca, conocido popularmente como Don Neto.

El libro "Emma y las otras mujeres del narco" detalla el encuentro que tuvo la cantante con el exlíder del Cártel de Guadalajara, considerado uno de los capos de las drogas más poderosos hace unas décadas.

De acuerdo con la publicación, Lucha Villa tendría 48 años cuando se encontró con Don Neto. Al parecer la famosa y el narcotraficante habrían estado en una habitación por al menos dos horas.

Una persona cercana a Don Neto contó que, después del encuentro, vio salir a Lucha Vida con una "gran sonrisa" y modelando "unas gigantes esmeraldas gigantes en color verde, con anillos y esclavas a juego".

