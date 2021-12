Jacky Bracamontes sufre FUERTE "accidente" junto a su hija; filtran VIDEO del momento exacto

La mañana de este viernes 31 de diciembre, usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación a la famosa actriz, Jacky Bracamontes después de que se viralizara un video que muestra el momento exacto en el que sufrió un aparatoso accidente.

Como sabes, la reconocida actriz es considerada una de las más importantes dentro del mundo del espectáculo gracias al excelente trabajo que realizó en distintas telenovelas, las cuales en su gran mayoría fueron un verdadero éxito.

Por ello, la filtración del video generó expectativas sobre su posible estado de salud ya que los seguidores externaron su preocupación sobre posibles consecuencias tras el fuerte percance que sufrió.

La conductora generó polémica. Foto: Instagram

Jacky Bracamontes sufre accidente

El programa de espectáculos Chisme No Like compartió un video en el que se observa a la protagonista de "Sortilegio" y "Las tontas no van al cielo" disfrutando de un juego mecánico en compañía de su hija.

La pequeña se encuentra manejando un "carrito chocón" y pierde el control por lo que termina por chocar contra un moro; sin embargo, la peor parte se la llevó su mamá.

En las imágenes, las cuales inmediatamente se volvieron virales, vemos a Jacky Bracamontes sobándose varias partes de su cuerpo pues el golpe le provocó un movimiento repentino.

De acuerdo con el programa de espectáculos, la actriz y conductora de televisión resultó con un fuerte susto y un ligero golpe.

¿A qué se dedica Jacky Bracamontes?

Actualmente, la protagonista de telenovelas como "La suerte de Loli", "¡Vivan los niños!" y "La fea más bella" se encuentra lejos de la televisión pues está disfrutando de su faceta como madre en compañía de toda su familia.

En su cuenta en Instagram, la modelo y actriz sube imágenes en la que presume lo bien que la pasa lejos de las cámaras de televisión.

