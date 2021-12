HBO Max inicia el año con ESTRENOS en enero de 2022; te dejamos la lista completa aquí

HBO Max iniciará el año 2022 con estrenos de series, películas y documentales y poco a poco comienza a ganar terreno entre las opciones de streaming para ver contenido de historias que muchos pudieron disfrutar en su infancia como el caso de la saga de Harry Potter o bien con la exitosa y revolucionaria Space Jam.

Uno de los estrenos más esperados en enero es Harry Potter: Regreso a Hogwarts, el documental que es protagonizado por los protagonistas de la saga de la escritora JK Rowling que se volvió un referente de la historia del cine en sus ocho entregas tomadas de los siete libros de la escritora británica.

Otro de los estrenos que esperan ser vistos es la segunda temporada de la historia de Superman y Lois, serie que mostrará a Clark Kent y a la periodista Lois enfrentando uno de sus mayores desafíos, el ser padres. En la historia no solo se verá al Hombre de Acero enfrentar a formidables enemigos, sino en su papel como padre de familia en una serie catalogada en la categoría de drama.

Para el resto de 2022, HBO Max tiene en vilo al público con la esperada precuela de Game Of Thrones, "House of the Dragon", la cual es una de las series más esperadas para el año que comienza.

El resto de los estrenos que HBO Max presentará en todo el mes de enero de 2022 son las siguientes en orden de aparición:

Series

La chica de la limpieza: 5 de enero

Los gemstone, segunda temporada: 9 de enero

Euphoria, segunda temporada: 10 de enero

Call me Kat, segunda temporada: 11 de enero

Naomi: 12 de enero

El pacificador: 13 de enero

Superman y Lois, segunda temporada: 17 de enero

Somebody somewhere: 17 de enero

Fringe: 20 de enero

Maricón perdido: 21 de enero

La edad dorada: 25 de enero

Legendary, segunda temporada: 31 de enero

Shameless: 31 de enero

Mom: 31 de enero

Películas

Space Jam: nuevas leyendas: 18 de enero

The Fallout: 27 de enero

Reminiscencia: 27 de enero

Documentales

Harry Potter: Regreso a Hogwarts: 1 de enero

