"El Borrego Nava": ¿De qué murió la exesposa del conductor de "Guerra de Chistes"?

A un día de terminar el 2021, Juan Carlos “El Borrego” Nava compartió a través de sus redes sociales la triste noticia de la muerte de su exesposa Mara, con quien tuvo un hijo.

“Marita te agradezco tantas cosas que compartiste conmigo aprendí tanto de ti caminamos un buen rato juntos y después de tanto fuimos grandes amigos te estaré infinitamente agradecido por el hijo que me regalaste el trabajo perfecto que como madre hiciste”.

Asimismo, “El Borre” prometió continuar con amor la educación del hijo que tuvieron en común y hacer de él un hombre de bien.

Así despidió "El Borre" a su ex (Foto: @borrenava)

“Y te prometo que seguiré puntual y con muchísimo amor la educación de nuestro hijo espero desde allá arriba me guíes para hacer de tu #cacahuate un hombre de bien siempre estarás presente en nuestras vidas las personas que se van no mueren si las recordamos siempre con amor vuela vuela vuela”, señaló el conductor en su cuenta de Instagram.

Mara reveló la causa de su muerte semanas antes

Aunque se desconocía la causa de la muerte de la expareja de “El Borrego” Nava, fue ella misma quien lo reveló en su última publicación en su cuenta de Instagram, hace unas semanas.

“Si me dijeran lo que me iba a suceder este año, (un cáncer de vejiga) ni en sueños me hubiera imaginado. Pero aquí me tienen, más flacucha, pero con mas llena de vida que nada”, señaló Mara en una publicación que acompañó con una foto de ella donde se le ve con el cabello corto.

Mara anunció hace unas semanas que tenía cáncer (Foto: @mara.jb)

“Con más amor que nunca y con más ganas que jamás! Gracias , Vida porque te salgo debiendo. Y gracias por mi familia que no me suelta. “Todo pasa, y esto también”, agregó en su mensaje de hace nueve semanas.

En ese momento, Mara recibió muestras de amor y ahora que se confirmó su partida, los mensajes de pésame no faltaron en la misma publicación.

Famosos dan sus condolencias a "El Borrego Nava"

Asimismo, en la cuenta de Juan Carlos Nava algunos famosos le dieron el pésame y le dejaron mensajes de aliento.

“Te abrazo con cariño hermano @borrenava que triste noticia y que DIOS la tenga en su santa gloria”, señaló Emir Pabón, mientras que “El Burro” Van Rankin y Adrián Uribe le mandaron un abrazo.

Asimismo, “La Wanders”, con quien compartió foro durante muchos años en “Guerra de Chistes” le dijo: “Lo siento mucho Borre les mandamos un fuerte abrazo que Dios le de fuerza a Mariano y a ti la sabiduría para guiarlo”.

SEGUIR LEYENDO:

Galilea Montijo y Andrea Legarreta presumen cuerpazos; así despidieron el 2021 en Hoy: VIDEO