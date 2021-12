Eduardo Verástegui rechaza vacunarse, pese a haberse contagiado de Covid-19

El exintegrante del grupo de pop Kairo y ahora mayormente reconocido por su trayectoria actoral, Eduardo Verástegui, difundió por medio de su cuenta de Twitter su postura respecto a las vacunas contra el Covid-19, por lo que aseguró que no planea aplicarse el farmacológico, esto incluso después de dar a conocer que salió positivo al virus, acontecimiento por el cual el actor pasaría solo la Navidad.

Dos días después de haberse librado de la enfermedad, Verástegui insistió en estar en contra del biológico para prevenir los estados graves del coronavirus; de este modo, manifestó en su red social lo siguiente:

“¡No me he vak…… ni me voy a vak……. ¡Feliz año 2022!”, escribió el actor junto a sus buenos deseos por el cierre de año.

Cómo era de esperarse, el mexicano recibió una oleada de críticas e inconformes tuits por parte de usuarios indignados, no solo por sus comentarios, sino también por la forma en la que escribió la palabra vacuna. Ante esto, Eduardo agregó: “Perdón, quise escribir, ¡No me he puesto la inyección ni me la voy a poner! #Libertad”.

De este modo, el actor ocasionó la reacción que esperaba por parte de sus seguidores y otros cibernautas, por lo que aprovechó la oportunidad para responder a sus críticas y defender su argumento.

“Como me divierto con el twitter, no se enojen compañeros del odio, tomen todo con sentido del humor, no se me vayan a infartar. ¡Los quiero mucho! Paz y bien”, expresó.

Tal parece ser que el actor ha hecho caso omiso a las advertencias de las redes sociales, ya que anteriormente le han bloqueado sus cuentas debido a sus comentarios en relación con las vacunas contra el Covid-19, por lo que es probable que Eduardo continúe con su postura.

edb

