Dorismar revela su secreto para que le vaya tan bien en su cuenta de OnlyFans

La modelo y actriz Dorismar afirmó en una entrevista para diferentes medios que siempre da lo mejor de sí para sus fans. Quizás por ello, aunado a su belleza, es que su cuenta de OnlyFans le ha dejado millonarias ganancias.

"Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Mi marido es mi mánager y productor, siempre hemos hecho muy buena mancuerda y hemos trabajado bien. Los celos no existen en nuestras vidas, sino, no habrías podido progresar jamás".

"Como modelo siempre me han contratado como modelo sexy, sensual, para prendas diferentes, ropa interior y revistas para caballeros de mucho prestigio. A mí me ha ido muy bien como modelo, para mí significa hacer un trabajo más en mi vida, como actúo o como conduzco, o el personaje que me toqué en alguna novela. Me entrego a mi trabajo y las polémicas, pues, qué bueno que se armen polémicas", aseguró.

La suscripción para acceder a la cuenta de OnlyFans de Dorismar va desde los 10 dólares mensuales, lo que le ha dejado buenas cuentas a la modelo. "Me ha ido muy bien en OnlyFans, me ha ido muy bien en mis redes, siempre estoy muy, pero muy agradecida a todos mis fans que son muchos y están ahí para mí.

Aseguró que se trata de un trabajo diario y constante, "trato de siempre dar lo mejor de mí como en mis videos como en mis fotografías, ponerles toda la producción y que se vea un buen trabajo".

Finalmente, indicó que ha rentado su propio foro para hacer las producciones y que todo salga en perfecta armonía, hasta la iluminación para que se entregue un buen trabajo.

Gustavo Adolfo Infante les dice a sus compañeras que están perdiendo el tiempo

Al respecto de la cuenta de OnlyFans de Dorismar, Gustavo Adolfo Infante le indicó a sus compañeras del programa De Primera Mano que están perdiendo el tiempo (y dinero) al no abrir su cuenta en esta plataforma o una donde está la cantante Noelia.

"Hagan su OnlyFans", dijo Gustavo Adolfo Infante a Addis Tuñon y Mónica Noguera, mientras que Lalo Carrillo señaló que durante todo el año les han estado diciendo para que lo hagan.

"Para este 2022 mira, Lalo tiene tiempo libre, les puede tomar fotos", agregó Gustavo, mientras que Lalo dijo "le compramos una tanga-pantaleta a Bella de la Vega, hacemos fotos, le decimos a Dorismar que nos asesore y ya con eso".

Mientras tanto, Addis Tuñon señaló que ella pensaba que era para las más jóvenes y después confesó su edad (45) ante la insistencia de sus compañeros.

