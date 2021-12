Dua Lipa eleva la temperatura con su silueta perfecta

Dua Lipa se ganó el rótulo de ser una de las celebridades del universo musical. Esto es por su enorme talento que la llevaron a estrenar nuevos hit. Además tiene el plus de ser bellísima y eso hace que sea doblemente codiciada.

Dua Lipa, es sin dudas una de las mujeres que con su trabajo ha dejado una huella y ha logrado conquistar a millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Los internautas la hicieron tendencia con su ex relación de dos años con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid. Tal noviazgo inició como rumores y fue confirmada con el paso del tiempo.

Al parecer, a Dua no le costó reinventarse tras la ruptura. Tras mucho tiempo compartido y convivido (pasaron las cuarentenas del covid 19 juntos), la pareja no logró mantenerse y tomaron caminos diferentes. También la primicia fue mediante rumores que luego se confirmo por los medios de comunicación internacionales. Locamente el motivo fue por no tener tiempo para pasar juntos por las obligaciones que cada uno tienen con sus profesiones post pandemia.

Dua Lipa en bikini flúor. Fuente: Instagram Dua Lipa

Horas atrás, Dua Lipa posteo en su Instagram una serie de fotos que encendieron las alarmas y subió las temperaturas. A lo largo de las siete fotos se la ve glamorosa y sensual, conquistando corazones.

El nail art de Dua Lipa. Fuente: Instagram Dua Lipa

Con diferentes outfits, como bikini, uñas pintadas y ropa de cama, en distintas locaciones, la artista logró que más de 4 millones de personas en su cuenta de Instagram le den like o bien, le comente la publicación con mensajes amorosos y llenos de buenos deseos. Con 26 años, será una de las mujeres más buscadas del 2022.