Desgarrador: Estas fueron las últimas palabras del DJ Avicii antes de suicidarse en 2018

El 20 de abril de 2018 el mundo quedó en shock cuando se dio a conocer la muerte de Avicii, el joven pero popular DJ sueco que llegó a la cima gracias a temas como "Levels" y "Wake Me Up". La conmoción fue aún mayor cuando se reveló que el músico se había quitado la vida con una botella de cristal al interior de su habitación de hotel en Omán.

Antes de tomar la decisión de suicidarse, Avicii contó todo lo que sentía en su diario personal, el cual será revelado el próximo 18 de de enero de 2022 cuando se publique el libro de Måns Mosesson "Tim - The Official Biography of Avicii", en el cual se darán más batallas sobre la intensa lucha que el DJ tuvo contra los problemas de salud mental y el abuso de sustancias.

Esta biografía oficial del músico, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, contará con los testimonios de sus padres, Anki y Klas Bergling, así como de otros familiares, amigos y colagas, quienes accedieron a platicar con el periodista sueco sobre la vida y carrera de Avicii, incluyendo los dolorosos episodios en que éste estuvo en el hospital y un centro de rehabilitación.

La biografía autorizada de Avicii sale a la venta en enero. Foto: Especial

Lo que escribía desde el hospital y la rehabilitación

Avicii comenzó a hacer música a los 16 años y para 2011 ya era famoso gracias a "Levels". Sin embargo, el éxito vino acompañado de los excesos, pues a los 22 años, el DJ sueco ya era adicto a los analgésicos que le habían recetado los médicos tras ser internado de emergencia por una pacreatitis generada por el exceso de alcohol y los medicamentos para el acné.

Los médicos que lo trataron entonces le dijeron que debía mantenerse sobrio al menos seis meses, pues de no hacerlo, el dolor sería para siempre. Avicii escribió en su diario que el hecho de aceptar no volver a tomar le costó demasiado trabajo, por lo que no siguió la recomendación, aunque al final admitió que su estadía en el hospital, fueron los días más libres de estrés que había tenido en al menos seis años.

"Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y recorría el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que lo hayas rodeado con un círculo, ¿adivina qué? Empiezas desde el principio de nuevo...", relata el libro de Mosesson.

Avicii lidió con el abuso de las drogas y el alcohol durante varios años. Foto: @Avicii

Para 2015, la familia de Avicii, preocupada por los excesos que regían la vida del músico, decidió intervenir e ingresarlo al centro de rehabilitación Ibiza Calm, en España, un exclusivo -y caro- lugar que promete tratar problemas de alcohol, drogas, adicciones de comportamiento y desórdenes alimenticios, depresión, dependencia de fármacos, y hasta el trastorno bipolar.

Ahí también describió el dolor que sentía al estar internado. En su diario se lee como le incomodaba la situación, pues él mismo no alcanzaba a diimensionar el daño real que sus adicciones le provocaban.

"Necesitaba que me lo explicaran de manera muy lógica y al estilo de un cavernícola para que yo realmente entendiera... Ay dolor, ¿por qué me dueles ahora? El Tim del futuro lidiará con el dolor. El Tim del futuro afronta el dolor mejor que el Tim actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes que afrontar", escribió Avicii antes de abandonar por propia voluntad el centro de rehabilitación.

Las últimas palabras de Avicii

Entre 2015 y 2018, el DJ abandonó Ibiza Calm, pero a la par comenzó a meditar siguiendo las enseñanazas de Maharishi Mahesh Yogi, conocido como el padre de la Meditación Trascendental, quien afirmaba que las personas dejaban de sufrir en el momento en que alcanzara el estado más profundo de conciencia.

El tiempo para alcanzar este nivel de "iluminación", requiere meditar por 20 minutos diarios entre cinco y ocho años, pero Avicii tenía mucha prisa por llegar, pues pasaba muchas horas al día meditando, relató al biógrafo uno de sus amigos. Después, el músico emprendió un viaje vacacional a Omán con otros amigos, quienes llamaron a su padre para decirle que estaban preocupados por él, ya que lloraba mucho, y no quería comer, ni hablar.

Más tarde, ese 20 de abril de 2018, volvieron a llamar a Klaus para informarle que Tim se había suicidado.

"¡El desprendimiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!", fue lo último que el DJ escribió en su diario antes de quitarse la vida.

Mensaje en la cuenta de Avicii con motivo de su primer aniversario luctuoso. Foto: Especial

