La ex de Maluma eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Hace poco más de 10 años, la ex novia de Maluma fue parte del concurso de belleza de Miss California, pero lejos de sus expectativas se ubicó debajo de las 20 soberanas más bellas. Ahora, la morocha es jurado el concurso y lo hace orgullosamente y siempre manda mensajes de aliento a quienes sueñan con cumplir un objetivo.

Si bien es conocida por ser la ex novia de Maluma y por tener un supuesto romance con el jugador brasilero Neymar, la modelo ahora arrasa con su figura, elegancia y look, a quien la vea, generando deseo por parte de los hombres. Es conocedora de las tendencias, por lo que cuando utiliza un look no tradicional, de inmediato es la nueva moda a implementar.

Con 29 años, Natalia Barulich rompe las tarimas y los parámetros de bellezas. Lo hizo hace un tiempo cuando reemplazo la parte superior de una bikini por un pañuelo para el cabello o cuando le agrega accesorios a sus outfits, que la hacen única.

En las últimas horas, Natalia levantó las temperaturas, tras subir una serie de fotografías a su cuenta de Instagram, que dejó boquiabierto a su más de 3,8 millones de seguidores y al mundo en general.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram Natalia Barulich

El posteo de Barulich donde se la ve con una bikini dorada que destaca sus curvas y su figura privilegiada, además de tener el toque de que el cabello suelto le da sensualidad, ya cuenta con más de 207 mil y medios de me gustas y montones de mensajes de fans que son replicados o likeados por otros seguidores que comparten la idea de que Natalia es una mujer codiciada.