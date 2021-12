Dramas coreanos de Lee Joon Gi para enamorarte y conocer mejor al actor

¿Quién es Lee Joon Gi? El actor de cine y dramas coreanos es originario de la ciudad de Busán, tiene 39 años y el año pasado conquistó a las fans con su oscuro papel para "Flower Of Evil". Conoce más sobre este idol con las mejores recomendaciones de sus trabajos.

Su debut en la pantalla grande fue con la película "The Hotel Venus", además del dorama "Star's Echo". Su salto a la fama se dio en 2005, solo un año después de iniciar su carrera. Lee Joon Gi brilló con "The King and the Clown", cuyo personaje fue el de un bufón llamado "Gong Gil".



Sus habilidades de actuación lo lanzaron al estrellato en toda Asia. A lo largo de su carrera ha protagonizado otras series de renombre, como los web dramas "7 First Kisses" y "Secret Queen Makers". Su más reciente éxito fue con una historia de misterio y acción dando vida a un psicópata. Checa las recomendaciones de los dramas de Lee Joon Gi.

Doramas de Lee Joon Gi que muestran su talento

Flower of Evil

Uno de los dramas más populares del 2020. El actor interpretó a Baek Hee Sung, en apariencia el esposo y padre de familia perfecto; sin embargo, esconde un oscuro secreto. Su esposa es Cha Ji Won, una detective que está en la búsqueda de un asesino en serie relacionado con casos que tuvieron lugar hace 15 años. Ambos comenzarán un juego de caza estilo al gato y al ratón, con giros de trama que te mantendrán pegada a la TV.

Arang y el magistrado

Drama de romance que se centra en la vida de Arang, una joven fantasma que fue asesinada y no recuerda nada de su pasado. Por otro lado está Kim Eun Oh, un magistrado que deberá ayudarla a descubrir su verdadero nombre y la causa de su muerte. Ella también lo apoyará para encontrar a su madre desaparecida, sin saber que en realidad sus vidas están más conectadas de lo que parece.

Moon Lovers

Drama coreano de viajes en el tiempo protagonizado por IU y Lee Joon Gi. Narra la vida de Wang So, el cuarto heredero del emperador Taejo durante la era Joseon. Es un hombre frío y distante. Por otro lado está Go Ha Jin, una joven que vive en el tiempo actual, pero tras un accidente viaja a través de las épocas hasta llegar a la antigua Corea. Ahí es conocida como Hae Soo, aprenderá a sobrevivir y causará situaciones que involucran a todos los jóvenes príncipes.