Así celebró Julio Preciado su cumpleaños número 55 | VIDEO

El célebre cantante de música regional mexicana y específicamente de banda sinaloense, Julio Preciado, celebró su cumpleaños 55 en compañía de sus seres queridos en Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que se llevó a cabo una gran fiesta, digna del cantante.

En entrevista con el comunicador, Gustavo Adolfo Infante dentro del programa ‘De primera mano’, Preciado se veía muy contento, feliz por estar rodeado de su familia y amigos y recuperado físicamente luego de que estuvo delicado por las secuelas de Covid-19 que lo aquejaron hace algunos meses.

Además, el reconocido cantante que durante mucho tiempo fue la voz estelar de La Banda El Recodo, se sometió a una cirugía de bypass gástrico para bajar de peso y lo logró, por lo que ahora se ve mucho mejor y sano.

“En total he bajado 35 kilos, me he mantenido ahí, no quiero bajar más, porque creo que pierde la esencia ‘el gordito’… con este peso, también sigo bajando tallas, de 46 he bajado hasta (talla) 34”.