Preciosa: Carmen Villalobos enseño su silueta perfecta y enamoró a todos

Carmen Villalobos colgó, hace varias horas, un video en su perfil de Instagram que generó todos los suspiros de sus fans virtuales. En ellas se puede ver a la blonda caminando al borde de una alberca y luego sumando una recopilados de imágenes. La blonda lució un bikini de color azul, su cabello suelto y su rostro al natural.

“Hoy me dieron ganas de escribir esto...Empecé a trabajar desde los 17 años y así ha sido hasta el día de hoy. He sido muy bendecida por Dios porque es Él quien guía mi camino. Siempre he sido una mujer fuerte de carácter, pero con una sensibilidad única ( yo se que suena raro ) pero es así Siempre he velado no solo por el bienestar de mi familia si no de todas las personas que me rodean ( así ellos no se den cuenta)” fue la primera parte del reflexivo mensaje que escogió Carmen para acompañar su videoclip en Instagram.



“He tenido etapas de mucha felicidad, pero también de mucho cansancio, mucho trabajo, de estar mal, muuuuuy mal...He llorado lo que no se imaginan, lloro por todo es más, la última vez que lloré con todas mis fuerzas fue ayer...” continúo Carmen Villalobos.



“Y saben algo? Así como me gusta inspirar fortaleza también se vale decir que no podemos más, que estamos agotados, cansados, desgastados y es válido gritar y derrumbarse porque sentimos que ya no tenemos la fuerzas para continuar...

Pero en general, soy una persona muy positiva y los que me conocen saben que me encanta contagiar felicidad y para serles honesta, me quedo con esa versión. GRACIAS 2021 POR TODO!” amplió Villalobos.

Carmen Villalobos posando. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

La bella esposa de Sebastián Caicedo obtuvo cientos de mensajes de parte de sus seguidores. “Eres la persona más increíble Carmen, me encanta cómo eres tan real, espero que nunca cambies y siempre mantengas esta realidad y positividad, te amo mucho y abrazos desde Turquía”, “Eres una mujer de admirar, estamos muy orgullosos de ti y todo lo que has logrado porque eres una guerrera incansable, gracias por inspirarnos y nunca rendirte a pesar de las adversidades. Te amamos prima hermosa!” y “Por Dios todo lo que trabajaste este año Carmen, date un descanso” son algunos de los comentarios más notorios de sus fans.