Leiva apoya talento femenino

Inspirado en el talento de las cantantes y con el fin de visibilizarlo más para contribuir a esa equidad de género, el cantautor español Leiva grabó el disco “Cuando te muerdes el labio”, un disco que canta a dueto con puras colegas femeninas de México y Latinoamérica que admira y respeta.

“No es que haya más talento que hace 20 años, más bien ahora hay más visibilidad para las mujeres, afortunadamente, porque las cosas van avanzando y todo se va equilibrando”, comentó el cantante, y lamentó que aún existan personas que quieran denigrar el trabajo de las voces femeninas: “Hay gente que aún intenta lanzar para abajo a una mujer, cuando ha costado mucho hacer ese equilibrio, pero esto es una lucha tan valiosa e importante que hay que seguir”.

En este álbum cuenta con la participación de las mexicanas Natalia Lafourcade, Fer Casillas, Ximena Sariñana, Ely Guerra y Silvana Estrada, quienes además de darle vida propia a los temas, le han mostrado lo generosas que son por compartir también su amistad. En el material también participan artistas de Latinoamérica.

“Todas me han dejado algo muy valioso, su amistad, porque yo me vine a vivir a la Ciudad de México un par de meses y tuve principalmente cuatro hermanitas, Natalia Lafourcade Silvana Estrada, Daniela Spalla y Ximena Sariñana que han sido el músculo de amor aquí. Me mostraron la ciudad, me ayudaron y acompañaron”, contó.

También dijo estar agradecido con todas las cantantes que participan en el disco, porque aceptaron grabarlo durante el confinamiento, siguiendo todas las medidas sanitarias.

Son 14 temas que hablan de la reconstrucción de las emociones, los procesos de las relaciones y el seguir adelante, por eso, el álbum físico tiene una edición limitada de un estuche hecho de porcelana por los artistas Boa Mistura.

Leiva comenzará el tour de este disco el próximo año, pisando el Teatro Metropólitan el 12 de mayo.

