La ex de Luis Miguel, Mollie Gould, voló la red en traje de baño

Mollie Hannah Gould volvió a encender las redes sociales con toda su hermosura. La corista estadounidense cuenta con una considerable popularidad en la red social Instagram, donde cuenta con más de 78 mil seguidores en la actualidad.

Por su lado, su famosa ex pareja, Luis Miguel, fue recordada con cariño por su amigo de la juventud Erik Rubín y confesó que tuvo diversas experiencias en compañía del “Sol de México” que agradece que no hayan aparecido en su serie de Netflix.“Uy, qué bueno que no salió nada. Mejor así lo dejamos.... pero la pasamos a todo dar” y “Fue una época divertida, donde éramos un grupo de amigos con Sasha, Benny, el Burro y la pasábamos muy bien” fueron algunas de las frases que dijo el ex Timbiriche ante las cámaras de “Sale el Sol”.

Mollie Hannah Gould colgó, hace algunas horas, dos pics en su perfil de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus fans virtuales. En ellas se puede ver a la blonda norteamericana realizando una pícara sesión de fotos sobre la arena. La blonda lució un traje de baño color negro y su cabello suelto.

La bella Gould obtuvo decenas de mensajes de parte de sus seguidores. “Como siempre radiante preciosa”, “Que llegue el amor..joven y del bueno” y “Ajaj que enojada lady ..besote..te amo” son algunos de los comentarios más notorios de su público.

Mollie Gould posando. Fuente: Instagram Mollie Gould

Este post recibió una catarata de likes superando de manera inmediata los ochocientos setenta corazones en la popular plataforma propiedad de Facebook. “Volver al trabajo” fue el corto pie de foto que acompañó las imágenes escogidas por la ex de Luis Miguel.