"Pobre hombre": Lucero vuelve a defender a su guardaespaldas tras polémica por sacar un arma de fuego | VIDEO

La llamada “Novia de América”, Lucero, confesó que el elemento de seguridad que la puso entre la espada y la pared hace ya casi 20 años, no era parte de su equipo, y que tuvo la mala fortuna de estar acompañándola por petición de uno de sus amigos para estar “segura” durante un encuentro con los medios de comunicación en el teatro San Rafael, en el marco de las 100 representaciones de la obra “Regina”.

El escándalo que marcó la carrera de Lucero, tuvo un desenlace complicado para la artista, quien tuvo que salir a dar la cara por el error del guardaespaldas que la protegía en aquella ocasión, sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que la intérprete de “Electricidad” se sulfuró al grado de insultar a los periodistas que estaban en su rueda de prensa y salió muy desgastada de ese episodio.

Lo anterior lo narra la propia Lucero en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, a través de su canal denominado #EnCasaDeMara, entrevista que hasta el momento lleva más de millón y medio de reproducciones solo en Facebook.

De acuerdo con Lucero, el guardaespaldas que esa tarde la acompañó al teatro San Rafael para su encuentro con medios de comunicación, no formaba parte de su equipo y era un elemento de la escolta de su compadre Alejandro Soberón, quien le hizo la petición de que fuera acompañada por el guardaespaldas para estar segura, porque de acuerdo con Lucero, se vivía un ambiente de inseguridad por alguna razón en las cercanías del teatro.

Como sabemos, el encuentro se salió de control y el guardaespaldas amenazó con su pistola de cargo a los reporteros que cubrían la fuente, Lucero señala que el sujeto siempre fue muy amable con ella y esa noche tuvo la mala fortuna de tomar una mala decisión, cosa que la afectó también en su carrera.

Como decíamos, fue tal la presión de los medios para que la cantante y actriz aclarará las cosas sobre el incidente, que acudió a un encuentro con la prensa sin pensar que sería una rueda de prensa muy complicada, de la cual salió muy mal y además es motivo del famoso meme con la frase ¿Yyyyyy?

“Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medios, no sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no se que me dijeron de mi mamá y entonces ahí me enfurecí muchísimo, desde esa vez ya no me enojo, todo se me resbala para no caer en provocaciones”, finalizó la actriz.