Dulce María guarda ESTOS objetos que le regaló Memo Ochoa cuando eran novios y que son MUY valiosos | VIDEO

La actriz y cantante Dulce María, recordada por se parte del grupo musical RBD que se desprendió de la telenovela producida por Pedro Damián de nombre Rebelde, tuvo una entrevista con Yordi Rosado a través de su canal de YouTube y ahí habló entre otras cosas de su personaje de Roberta y de amores del pasado.

Comenzó contando que ella era la menor de tres hermanas, su paso por escuelas en las que únicamente se recibían mujeres y su temprano noviazgo con el conferencista Daniel Habif. Entrando al tema del amor, el exproductor de Otro Rollo, no perdió la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con Guillermo Ochoa, el jugador del América que fue novio de la cantante y uno de los amores más sonados de su época.

A la pregunta de si tiene algo guardado de su ex, dijo que sí que tiene playeras que el le regaló, incluso bromeó que las va a subastar.

"De las primeras que tenía del América... la verdad es bien chistoso, pero ahora los hijos de mi esposo son súper fans de Memo y la verdad creo que son como cosas valiosas y así".

Dijo que ella prefiere dejar las cosas del pasado ahí y cerrar ciclos, mencionó que con su esposo lleva una relación muy sana, pues le da mucha seguridad y que incluso hasta tienen la misma contraseña de celular.

Cuando habló de su experiencia en el grupo mencionó que ella no era igual que las demás compañeras, pues incluso se le hacía ver que que tenía que ser más femenina. Confesó que ella no usaba ropa de marca, ni nada por el estilo, destacó que incluso Karla Díaz le ayudaba a arreglar sus cosas, pues ella era muy desordenada y la hoy conductora de de Pinky Promise no podía con su ansiedad y decidía acomodar.

Contó que al salir del grupo la demandaron por salir para hacer la telenovela Clase 406, pero los ejecutivos se hablaron y decidieron que Dulce podía hacer ambas cosas, pero su protagónico comenzó hizo que las cosas no estuvieran del todo bien en el grupo.

