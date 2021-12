Signos del Zodiaco: Danna Paola y famosos del signo de Cáncer que irradiarán en el 2022

Los famosos no se libran de las predicciones astrológicas y muchos de ellos tendrán un golpe de suerte a lo largo del 2022. En el caso de aquellos que son del signo de Cáncer, es probable que triunfen en todos sus proyectos profesionales, pues los astros así lo disponen.

Sin embargo, antes de señalar quiénes son los famosos que irradiarán el próximo año, además de Danna Paola, es necesario exponer cuáles son las predicciones para este signo. Por otro lado, las personas que no son celebridades, pero que también nacieron entre el 22 de junio y el 22 de julio correrán con la misma fortuna.

¿Qué deben esperar los famosos para 2022?

A partir del segundo trimestre del año comenzarán a experimentar una serie de cambios en sus gustos e intereses, por lo que es probable que esto también se vea reflejado en su trabajo y en su persona. Durante esta temporada, Júpiter entrará al signo de Piscis, lo que también ayudará al éxito laboral.

Eiza González enamora con nuevo look; impondrá MODA para el 2022

Es decir, que a partir del 11 de mayo se podrán realizar todos aquellos proyectos que tengan que ver con el área de trabajo, pues el éxito y el reconocimiento de los demás estará más que asegurado. En ese mismo sentido, tras un enorme esfuerzo, la recompensa será una jugosa recompensa económica.

Por otro lado, en las relaciones personales el signo de Cáncer no correrá con la misma suerte, pues es probable que algunas personas del pasado salgan de sus vidas.

Afortunadamente eso no significa que no vienen personas nuevas, pues relaciones se irán concretando a lo largo del 2022, incluso puede ser que se formalicen el extranjero. Así que si se presenta la oportunidad de viajar, no se debe desaprovechar la oportunidad.

Gracias a ello este signo crecerá espiritualmente, lo que casi al concluir el año hará que los Cáncer avancen en todos los sentidos, esto también se verá reflejado tras aprender a soltar todo lo que ya no les sirve ni les hace bien para abrir paso a lo nuevo.

Estos son los famosos que triunfarán en el 2022

Danna Paola es la primera en esta lista, pues tras ganar la fama internacional con su interpretación como "Lucrecia" en la serie de "Élite", la cantante no para de sumar éxitos. Y a lo largo del 2022 habrá muchas noticias sobre ella y sus proyectos; todos serán un éxito.

Por su parte, Chayanne, quien recientemente dio voz a uno de los personajes de la película animada "Sing 2" también será uno de los famosos que coseche éxito tras éxito en su carrera.

Mientras que celebridades de la talla de Ariana Grande también triunfarán en el 2022, esto luego de que en las últimas semanas la cantante se enfrentó a críticas por realizar "asian-fishing", es decir, por presuntamente adoptar rasgos asiáticos.

Asimismo, Selena Gómez se une a la lista y tras anunciar que producirá su primera serie en español, el próximo año también espera por grandes proyectos de talla mundial, por lo que no deberá sorprender si innova en otro sector que no sea el entretenimiento.

Tras el reencuentro con los dos co-protagonistas de Harry Potter, Daniel Radcliffe regresará durante el 2022 más fuerte que nunca con proyectos propios y nuevos. Por lo que los fanáticos del actor deberán estar pendientes sobre la vida del famoso.

