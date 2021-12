Netflix: Se estrena el nuevo drama de Gong Yoo para celebrar la Navidad

¡Gong Yoo está de regreso en los doramas coreanos! Este 24 de diciembre se estrenó la nueva serie de Netflix "The Silent Sea", su nueva producción original para celebrar la Navidad. El actor protagoniza esta historia de ciencia ficción que podrás ver durante el fin de semana.

Tras ausentarse 5 años de la pantalla chica, Gong Yoo tuvo un gran regreso a los K-Dramas en 2021, primero con su cameo especial en "El juego del Calamar". Luego de actuar en "Goblin", el actor se enfocó más en su carrera en el cine, en 2020 lanzó la película "Seo Bok".

Con 42 años, (43 en edad coreana), Gong Yoo es uno de los idols más populares de Corea del Sur y de los dramas. A lo largo de su carrera ha protagonizado series como "Coffe Prince", "Train to Busan", "Hello, my teacher", entre otros. Este fin de semana celebra la Navidad con su nuevo dorama.

The Silent Sea, el nuevo drama de Gong Yoo

¡Ya puedes ver el nuevo drama de Netflix! Como regalo adelantado de Navidad, la plataforma lanzó "The Silent Sea", serie de ciencia ficción uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma tras el éxito viral de "Squid Game". Gong Yoo es el protagonista, junto a otros actores reconocidos.



La trama de "The Silent Sea" sigue la vida de un grupo de científicos que son enviados a una misión que solo dura 24 horas, tiempo en el que deberán conseguir unas muestras importantes que están en una base lunar que fue abandonada. La historia se ambienta en el año 2075, con una Tierra sin recursos.

Sin saber lo que les depara en la estación, los personajes deberán cumplir con su misión, sin saber que el lugar quedó desierto luego de una serie de eventos misteriosos, además solo tienen 10% de sobrevivir.

Te puede interesar: BTS aparece en esta nueva serie de Netflix gracias a esta canción, ¿ya la viste?