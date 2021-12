Gisselle Kuri: Su único plan en este momento es disfrutar la vida

Una de las lecciones más importantes que nos dejó la pandemia es no hacer planes que puedan ser arruinados extrañamente por algún virus. Este es el caso de Gisselle Kuri, quien prefiere enfocarse en el presente, disfrutar cada momento y disponerse a que se haga la voluntad de su destino.

Serch Ramírez para EstiloDF

Y es así que la joven actriz consiguió formar parte de proyectos que la han llenado de satisfacción, el más reciente de ellos la serie Búnker, que se estrenará el 23 de diciembre por HBO Max. “Es una comedia bastante inteligente, está bien hecha y guiada por un excelente guión; es una historia diferente que no se ha visto”, nos adelanta Gisselle sobre la serie de ocho capítulos en la que comparte créditos con Bruno Bichir, Claudette Maillé y Miguel Rodarte.

Para Gi, la comedia es necesaria en su vida, no sólo en las historias que interpreta, sino en su día a día para avanzar como ser humano y dejar de lado todo lo que pudiera poner en riesgo su bienestar. “Reírme de lo que me parece absurdo es mi manera de sanar las cosas, así es mi proceso”, nos dijo en entrevista exclusiva para la revista EstiloDF.

Serch Ramírez para EstiloDF

Para conocer algunos detalles de la nueva serie en la que participa y cómo es que aprendió a vivir sin preocupaciones absurdas, platicamos con la actriz radicada en Los Ángeles, en donde se estableció antes de la pandemia para buscar nuevas oportunidades.

Cuéntanos de Búnker, ¿cómo llegas a este proyecto? Búnker llegó a mí por el proceso sencillo: el director me invitó a participar en el casting, entré y leí el guión, que es un poco complicado, me costó entenderlo al principio porque está muy loco, además pasan demasiadas cosas; fue en las primeras lecturas que empecé a tener una visión de lo que iba a pasar. En el proceso de filmación me fui adentrando en el universo de Búnker, que es una locura, una comedia de acción.

Serch Ramírez para EstiloDF

¿Actualmente, qué te gusta ver en televisión o en el cine en esta temporada? De todo, no tengo algo en específico, un día me puedo echar todas las temporadas de RuPaul, al otro día quiero ver todas las películas de Paul Thomas Anderson, no tengo un género o algo que solamente me guste ver; si alguien me sugiere una serie, la veo, me gusta explorar de todo, de hecho estoy abierta a recomendaciones.

¿Y qué planes tienes para 2022, cómo cierras el año? Nada, no quiero planear nada, prefiero vivir lo que me toque vivir; mi único plan ahorita es enfocarme en cuidarme, comer bien, hacer ejercicio, y respecto a todo lo demás, lo que tenga que hacer, va a pasar…. concluyó.