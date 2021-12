Famosos recuerdan su mejor Navidad

Hoy se celebra Nochebuena, la penúltima celebridad del año, en la que los famosos dejan atrás los sets, las cámaras y libretos, para reunirse nuevamente con la familia, después de que el año pasado festejaron a distancia por la pandemia. Ante la espera de este reencuentro, Ariel Miramontes, Gaby de la Garza, Regina Blandón, Chumel Torres y Sophie Alexander recuerdan su Navidad favorita.

Ariel Miramontes

A sus 11 años, era un niño solitario, porque sus hermanos le llevaban muchos años, por eso recuerda que el momento que más le marcó fue “cuando me regalaron los muñequitos de La Liga de la Justicia. Ya tenía a ‘Aquaman’ y a ‘Superman’, pero de un jalón me trajeron a Robin, a la Batichica y a todos, estaba feliz, porque además las figuras doblaban sus piernas y manos. Además, la ropa no venía pegada y me encantaba poder cambiarles las prendas”.

Gaby de la Garza

Esta fecha la pasa en familia en Tepoztlán y aunque todas las navidades son especiales porque la pasamos en armonía; desde niña tiene presente que es una fecha en la que se la pasa bailando, cantando y hasta tocando instrumentos para poner el ambiente en las reuniones.

Regina Blandón

La actriz pasa estas fechas en casa de sus abuelitas, disfrutando y comiendo, sin culpas, el pavo y el bacalao. “Mi abuela nos hace arrullar al niño Jesús y es una tradición que el menor de los nietos hace. Pero cuando mi hermano y yo estábamos chiquitos, nos disfrazaban a todos para hacer pastorelas. Era muy divertido, desde entonces ‘hacemos teatro’”, contó.

Chumel Torres

Para el conductor, el mejor momento fue en su niñez, cuando le regalaron su primera bici. “Tenía como 9 años y me encantó, pero odié que no me compraron el ‘Ricochet’, un cochecito que se volteaba, ya nunca lo conseguí”, mencionó.

Sophie Alexander

Para la actriz de “Blanco de verano”, todas las navidades con sus papás fueron las más bonitas, porque las pasaban juntos en un pueblito de Morelos. “Desde que murieron hace cuatro años, siempre busco hacer cosas que me hagan sentir como cuando ellos estaban, pero sé que no es lo mismo, al menos compartí con ellos 35 años”, dijo.

