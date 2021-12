¡Mamá Gallina! Estas son las polémicas declaraciones de la madre de Elezar y Zoraida Gómez normalizando el MACHISMO

Una vez más la madre de los actores Eleazar y Zoraida Gómez dio de qué hablar, y es que la mujer defendió la publicación con la que la ex actriz de “Rebelde” despidió a Vicente Fernández.

Y es que luego de la muerte del “Charro de Huentitán”, seguidores, familiares y muchos artistas comenzaron a despedir al cantante de música mexicana con las mejores fotografías que tenían a su lado, y Zoraida Gómez no fue la excepción.

La actriz compartió en sus historias una fotografía en donde aparece el también llamado “cuarto Charro” dándole un beso en la boca cuando apenas era una niña, ante esto Zoraida aseguró que “Chente” le dio su primer beso.

Foto: Especial

Esta imagen y las declaraciones de la actriz causaron polémica, pero es su madre la señora Melissa Sánchez madre de los actores antes mencionados salió al rescate de su hija y aseguró que era algo “normal”.

La madre de la actriz estuvo en entrevista con diversos medios de comunicación y ahí aseguró que era algo normal para el Charro besar en la boca, pues lo hacía con todo aquel que se dejara.

“Él siempre besa en la boca. El señor así besa, y así besa a todo el mundo a todo el que se deja, yo nunca me dejé, pero si no me hubiera besado igual”, dijo la señora Melissa Sánchez.