Luis Humberto Navejas, Eduardo Santamarina y Erick Israel: Famosos cambian hábitos por COVID-19

Entre las secuelas que la gente tiene tras sufrir COVID-19, están la dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular, por eso es que personalidades de la industria del entretenimiento que padecieron dicha enfermedad, han tenido que modificar sus hábitos para poder recuperarse por completo, al menos esto cuentan el cantante Luis Humberto Navejas y los actores Eduardo Santamarina y Erick Israel.

El vocalista de la banda Enjambre se contagió en julio pasado, teniendo que posponer el auto concierto que tenían planeado ese mes, para agosto, aunque finalmente pudo reencontrarse con sus fans, recientemente comentó que padeció la enfermedad a tal grado que sus pulmones se debilitaron, por lo que tuvo que modificar algunas costumbres.

“Lo bueno que me dejó la pandemia es que deje de fumar, porque con el COVID-19 los pulmones me dolían mucho, por un momento pensé que no la iba a hacer, entonces lamenté que me la pasara fumando tanto, fue feo, por eso decidí dejarlo y ahora le diría al público que lo intenten”, contó el intérprete de “Somos ajenos”.