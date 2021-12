La acalorada foto por las que Shannon de Lima es tendencia en Instagram

Shannon de Lima volvió a confirmar toda su belleza en las plataformas virtuales. La modelo y empresaria venezolana de 32 años es una de las latinas más bellas del mundo del espectáculo y así lo demuestra de manera constante en sus redes sociales oficiales.

Por su parte, su ex esposo Marc Anthony realizó unos extraños movimientos de mandíbula durante un concierto y llamó la atención de sus miles de fanáticos de alrededor del mundo. Esto se puede ver en un video que captó un fan durante la interpretación del artista latino de su canción “Soy yo”. Además, de la extraña reacción facial del ex esposo de Jennifer Lopez otro detalle que llamó la atención fue su extrema delgadez. Aunque el puertorriqueño siempre fue una persona delgada ahora parece preocupar con su aspecto físico a sus fieles fans.

Shannon de Lima colgó este jueves una fotografía retro donde se la ve posando de perfil ante la cámara, con el mar de fondo. La bella latina lució una remera underboost blanca y su largo cabello suelto.

“Paciencia y Silencio: Virtud de los grandes #TBT One of my favorites” fue el nostálgico pie de foto que eligió de Lima para acompañar su mencionada pic.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima

La publicación de la ex mujer de Marc Anthony obtuvo casi doce mil quinientos likes y cien comentarios en tan solo un par de horas. “Shannon tu eres my favorita # Shannon la mujer más hermosa del universo”, “Lo que quiere ver uno debajo del árbol el día de navidad” y “Sin lugar a dudas, eres muy hermosa, maravillosa, muy sensual, simpática, con personalidad propia y de exquisita belleza” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la ex Miss Venezuela.