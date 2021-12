Doramas de Lee Joon Gi poco conocidos que debes ver durante las vacaciones de Navidad

Lee Joon Gi se prepara para regresar en 2022 con su nuevo dorama coreano "Again My Life", serie que mostrará a un abogado que recibe una segunda oportunidad luego de morir. A lo largo de su carrera, ha protagonizado varios dramas, estos son los menos conocidos.



El idol de 39 años debutó primero en la pantalla grande con "The Hotel Venus" en 2004, desde entonces, tiene una amplia trayectoria en películas y doramas, su primer protagónico fue en 2005 con "The King and the Clown", personaje con el que ganó atención y reconocimiento.

Lee Joon Gi ha compartido elenco con grandes estrellas como la solista IU, la actriz Shin Min Ha, idols K-Pop en web dramas, incluso participó en la película "Resident Evil 6". También tuvo una relación con Jun Hye Bin que duró un año. Checa las recomendaciones con sus dramas pocos conocidos.

Doramas poco conocidos de Lee Joon Gi

Abogado sin ley

Drama coreano de Netflix para ver en Navidad. La trama sigue la vida de Bong Sang Pil, un gánster que dejó la vida criminal para convertirse en un abogado. El hombre tiene una gran tasa de ganancia en sus casos, pues se aprovecha de las lagunas existentes en la ley para ganar. También busca venganza por su madre.

Criminal Minds

Remake de la serie criminal, el dorama sigue la vida de un grupo de investigadores que son expertos en diferentes ramas de la criminología. Todos unirán su talento para investigar casos usando su ingenio, pues deberán conocer la perspectiva del criminal y su comportamiento psicológico para encontrar a los culpables de sus casos.

Two weeks

K-Drama ideal para ver en esta época. La trama sigue la vida de Jang Tae San, un hombre que se encuentra fugitivo tras ser acusado de un asesinato que no cometió. Además, descubre que su hija está enferma de leucemia, por lo que necesita un trasplante de médula ósea y solo tiene dos semanas de tiempo.