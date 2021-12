Belleza nacional: Andrea Meza, la Miss Universo 2020

La chihuahuense Andrea Meza se coronó en mayo pasado como la Miss Universo 2020, luego de que la ceremonia se retrasó por la pandemia, siendo la tercera mexicana en ganar este concurso y después de superar a una fuerte rival, Janick Maceta, representante de Miss Perú.

Este fue el segundo certamen internacional en el que competía, ganó la corona como Miss México en 2017 y ese mismo año quedó como primera finalista en Miss Mundo. Andrea conquistaba a los jurado con su belleza, inteligencia, habilidad mental, empatía y energía.

Por eso, en plena lucha por la equidad de género, no ve mal los concursos de belleza, al contrario, considera que son útiles: “son una increíble plataforma que te brinda oportunidades y te ayuda a crecer como persona, te abre puertas y ahora más que nunca están abiertos a la diversidad. Creo que se tiene un mal concepto de lo que son”.

Su reinado será corto, en diciembre entregará la corona, pero durante estos meses se ha dedicado a viajar por distintas partes del mundo para difundir el mensaje de la organización de Miss Universo a favor de distintas causas humanitarias. Siempre mostrándose natural y auténtica, porque considera que estas características son fundamentales para emitir bien las palabras.

“No quiero pretender ser algo más, me voy a mostrar al mundo de manera natural, y así soy más poderosa, cuando le haces ver a las personas que Miss Universo no es una figura perfecta que no se equivoca, sino una humana más es una manera de acercarte”, contó a El Heraldo de México.