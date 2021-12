Testamento de Carmen Salinas no ha sido leído todavía; asegura hija de la actriz

Tras la muerte de la querida y reconocida actriz mexicana, Carmen Salinas, el pasado 10 de diciembre, tras permanecer un mes en coma, mucho se ha especulado en torno a su herencia y los beneficiarios de ella.

Fue así que familiares de Carmen Salinas charlaron con la prensa al respecto al término de las misas realizadas para pedir por el eterno descanso de la primera actriz.

Durante las declaraciones dadas a la prensa, la hija de la fallecida actriz, María Eugenia Plascencia reveló que será este 26 de diciembre cuando se lleve la urna de su madre al Panteón Español, luego de que los restos de doña Carmelita fueron cremados.

Luego de informar lo que sucederá con los restos de su madre, María Eugenia, negó que ella o alguno de sus consanguíneos estén pensando en dar lectura del testamento de su famosa progenitora.

“Yo no he pensado nada de eso, porque para mi es un respeto hacia mi madre con el novenario y todo esto, porque es horrible desde un principio estar pensando esas cosas, todo debe estar arreglado y ya se enterarán con el tiempo, ahorita no hay una fecha (específica)”, detalló.