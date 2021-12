Preciosa: la hermana de Karol G conquistó a todos con su hermosura

Katherin Giraldo, media hermana de Karol G, celebró su cumpleaños número treinta hace unos días y compartió varios contenidos multimedia en su cuenta de Instagram.

“FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ Amanecí Mas Linda, Mas Mujer!! Tesa Sabía y aguerrida que a pesar de las innumerables adversidades que he tenido en mi vida, brillo con luz propia y voy directo a comerme el mundo. Dios y mi madre desde el cielo son los pilares más importantes para mi vida. Nunca te sientas sola me dijo @amparo9557 Sabes que tienes toda una familia que te quiere, apoya y admira. Muchas bendiciones. Te quiero mucho @amparo9557 Gracias a ti y gracias familia Los Amo! SIN DUDA ALGUNA HOY SOY MUY FELIZ” fue el mensaje que compartió Katherin en su perfil en la red de la camarita.

Katherin Giraldo colgó, este miércoles, dos pics en su perfil de Instagram que desataron todos los suspiros de sus fans virtuales. En ellas se puede ver a la blonda latina disfrutando del íntimo festejo de su cumpleaños junto a su novio Juan Pablo y una amiga en un restaurant. La protagonista lució un jean oscuro, zapatillas blancas, una camisa con estampado de un colorido floreado, un brassier de encaje de color negro y su cabello suelto.

La bella Giraldo obtuvo cientos de mensajes de parte de sus fans. “Yo pienso qué él amor no se improvisa, así como llega un día sé va y no te avisa. Jamás reenegare de tú cariño fue tan lindo, tan divino cruzarme en tú camino, ser un instante en tú destino. Por un capricho de la naturaleza me perdí en tú piel dorada y tersa , en tú universo de belleza de los pies a la cabeza. Jamás me voy a repetir de lo vivido aunque solo allá sido una quimera, esté sentimiento se quedará conmigo, hasta él día en qué yo me muera”, “Que Dios te de muchos mas y mucha salud” y “Feliz cumpleaños dios te llene de muchas bensiciones ” son algunos de los comentarios más destacados de su público en redes.

Katherin Giraldo posando. Fuente: Instagram Katherin Giraldo

Este post recibió una catarata de likes superando de manera inmediata los tres mil doscientos corazones en la popular plataforma propiedad de Facebook. “Y Si Que Los Cumplí Muy Feliz!” fue el pie de foto que acompañó las imágenes elegidas por Katherin Giraldo.