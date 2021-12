Modo Navidad: Thalía eleva la temperatura con su silueta perfecta

Thalía sorprendió, hace unos días, a sus miles de fans con el relanzamiento de una serie de videos musicales que marcaron un antes y un después en su carrera a nivel internacional. La colección está disponible en su canal de YouTube oficial e incluye 15 videos que fueron estrenados entre los años 1997 y 2009.

La mencionada colección de Thalía para sus más nostálgicos fanáticos incluye Amor a la mexicana (1997), Nandito Ako (1997), Arrasando (2000), Entre el mar y una estrella (2000), It’s my party (2001), No me enseñaste (2002), Alguien real (2003), Cerca de ti (2003), Seducción (2005), You Know he Never Loved You (2005), Amar sin ser amada (2005), Cantando por un sueño (2006), No, no, no (2006), Ten paciencia (2008) y Tú y yo (Cumbia Mix) (2009).

Este martes, Thalía colgó dos fotografías en Instagram que enamoraron a todos sus seguidores. En ellas, se puede ver a la intéprete de “Felices los 4” luciendo un traje blanco de una sola pierna y una sola manga de piel con un fondo navideño.

“¡Ya estoy lista para la Navidad! ¿Cómo la pasarán este año? Los leo. #ThaliaFelizNavidad” fue el pie de foto que escogió Thalía en esta ocasión para su publicación en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Thalía

La publicación de Instagram superó de manera inmediata los treinta y siete mil likes y casi seiscientos comentarios. “¡Eres la mejor cantante y la mujer más bella del mundo, mi bella Reina Thalía! ¡Mucho amor!”, “Una navidad en familia saludos guapa” y “Arrasando Con la familia y tu música … Feliz navidad hermosa muchas bendiciones” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la esposa del empresario musical Tommy Mottola.