Juan Pablo Medina y Paulina Dávila: ¿Cómo nació la historia de AMOR entre los actores?

El 2021 ha sido un año intenso para Juan Pablo Medina. La noticia de su hospitalización y posterior amputación de una pierna debido a una trombosis, ocupó los titulares de medios y programas de noticias del espectáculo a principios del mes de agosto.

La condición de Chespi, como también conocen al actor, se mantuvo casi en total hermetismo durante las semanas de su hospitalización. Ni sus representantes ni su familia salieron a dar un comunicado oficial sobre su salud o sobre las causas que llevaron a Juan Pablo Medina de 44 años a perder una pierna.

Su desaparición de las redes sociales avivó los rumores sobre una posible depresión derivada de su condición. Sin embargo, poco a poco, el actor fue reapareciendo a través de historias de Instagram de sus amigos más cercanos y de las redes sociales de su actual novia Paulina Dávila, con quien mantiene una relación desde el 2020.

La actriz de Luis Miguel la Serie aprovechó el cumpleaños 44 del actor para postear por primera vez desde el incidente, un amoroso mensaje de felicitación para Juan Pablo Medina. Esto rezaba el post del pasado 22 de octubre:

Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo Juammmmm, vales mil, nunca cambies! Viva la vida y este renacer.

Juan Pablo le regresó el gesto, y este 19 de diciembre subió una foto de los dos juntos para celebrar el cumpleaños de Paulina. Es la primera vez que Chespi comparte una imagen actual desde su hospitalización; se puede observar un festejo íntimo junto a su pareja a quien admira sonriente junto a un pastel. Con esto demostraron que están unidos y más enamorados que nunca.

¿Cómo nació la historia de amor entre Juan Pablo Medina y Paulina Dávila?

El pasado 29 de septiembre de 2020, Juan Pablo Medina estuvo en el programa La Saga de Adela Micha. Durante la plática, Juan Pablo reveló de forma casual, sonriente y nervioso que “su chica le corta el cabello”, ante la sorpresa de Adela Micha, que no dejó pasar la oportunidad de preguntarle quién es su nueva novia.

Juan Pablo Medina en la Saga revelando su romance con Paulina Dávila

“Nos tocó la pandemia y no nos ha vencido aún. Cada quien tiene su casa pero vamos y venimos. Se llama Paulina Dávila y es actriz. La conocí hace muchos años en una serie que hicimos juntos, nos hicimos muy buenos amigos y después, pasó y fue perfecto”.

Adela Micha bromeó con Juan Pablo y le aconsejó no casarse “porque eso no jala”. Entre risas, la producción mostró una foto de Paulina Dávila y la periodista alabó la belleza de la actriz, que “ha mantenido muy ocupado al actor”. Chespi no dejó de sonreír durante el momento de la revelación, dejando ver que estaba muy feliz de tener nueva pareja.

A pesar de la adversidad, Juan Pablo Medina y Paulina Dávila se mantienen juntos, demostrando que su amor va más allá de cualquier obstáculo.

