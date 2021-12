Ale Capetillo compite con Ángela Aguilar; se luce como modelo en portada de revista y presume estilo natural

Las jóvenes Ale Capetillo y Ángela Aguilar tiene muchas cosas en común, ambas son integrantes de una dinastía de artistas, son amantes de la moda y el estilo, y ahora también presumen de ser las protagonistas de exclusivas portadas de revista en las que se han lucido como modelos.

Ángela es la hija menor del cantante Pepe Aguilar, a su vez, nieta de los artistas Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Comenzó su carrera como intérprete siendo muy niña, y desde hace unos años su fama creció gracias a su talento y también a su carisma y belleza.

Por su parte, Alejandra es hija de la pareja de cantantes y actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y aunque no decidió seguir los pasos de sus padres en el ambiente artístico, se ha convertido en una influencer en redes sociales, desde donde comparte con sus miles de seguidores consejos de belleza, moda y estilo de vida.

Ángela Aguilar presume estilo y elegancia en portada

Hace unos meses, la cantante de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven" dio a conocer a través de sus redes sociales el trabajo que realizó con la revista Marie Claire, en la que fue seleccionada para hacer la portada del mes de septiembre para celebrar a México.

En las fotos se pudo ver a la nieta de Antonio Aguilar presumiendo una gran elegancia al vestir un moderno suéter negro, que combinó con un pantalón del mismo tono, y sólo un mes después, volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva portada, esta vez para la revista Hola!, en su versión de Estados Unidos.

Ale Capetillo se luce con look fresco y natural

Ahora es Alejandra, o Ale como la conocen sus amigos y familia, quien fue protagonista para la misma publicación, pero en su versión mexicana, pues posó para Hola México en su edición de diciembre, donde también invitaron a otros hijos de famosos, como Romina Pozas, hija de Mayrín Villanueva.

"No les puedo explicar lo feliz que estoy con esta portada para el @hola_mx. Siempre tuve el sueño de retarme y volar a hacia donde mis sueños me guiarán. Hoy son precisamente esos sueños los que me mantienen motivada y que tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes. Sacrificios siempre habrán pero quien dijo que lo que vale la pena es fácil", escribió en su cuenta de Instagram para dar a conocer su portada.

En las imágenes que ya se pueden ver en la publicación, se observa que Ale se lució como una verdadera modelo con distintos outfits, uno de ellos con jeans y chamarra de cuero, una pieza muy especial, pues confesó que pertenece a su papá, Eduardo Capetillo.

Actualmente, la joven de 22 años vive en España, desde donde estudia y trabaja, según ha dado a conocer en su cuenta de Instagram, está interesada por el mundo de la moda, una de las razones por las que decidió irse a probar suerte a aquel país.

Ale Capetillo presume estilo. Foto: Especial

