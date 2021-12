Carmen Villalobos encandiló a todos con su elegante look

Carmen Villalobos tiene 38 años y 13 ya los paso junto a Sebastián Caicedo, su actual esposo y con forma una de las parejas más estables, queridas y admiradas de Latinoamérica. Cuentan también con el dato de haber llevado a cabo cuatro bodas.

Además del modelaje, Villalobos es una de las actrices colombianas del momento. Saltó a la fama por su protagónico en 'Sin senos no hay paraíso' (tras muchos debates, donde los productores pudieron perderse de su talento por preferir a otra postulante en el casting) no deja de llamar la atención con el contenido diario que sube a sus redes sociales.

En la serie de Telemundo le dio vida a Catalina Santana, una jovencita que prestaba servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico. Su paso por la exitosa producción, la hizo saltar al estrellato y le allanó el camino. "Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de ‘Sin senos no hay paraíso’", expresó en una entrevista años atrás.

En la actualidad, Carmen Villalobos es una de las personalidades más querida por todos y se encuentra al frente de un nuevo reality en la pantalla chica: Escuela Imparables, que tiene como trama todo lo que gira en torno a 12 emprendedores que compiten por la oportunidad de recibir apoyo necesario para materializar sus ideas en un negocio exitoso.

Carmen y Sebastián. Fuente: Instagram Carmen Villalobos

En menos de un día logra enamorar a todos los que visitan su perfil de Instagram. Y no fue la excepción ahora que con un video, que cuenta con más de 255 mil likes y posee cientos de comentarios del público que la ama y desea, se llevo los ojos del mundo mediático. El videoclip la tiene vestida de gala con un vestido similar al de las novias, con aberturas y trasluces que resaltan su figura, que modeló en los pasillos de lo que es, según su etiqueta en el posteo, un hotel de lujo en Miami. Sumado a los zapatos y maquillaje que la hacen aun más hermosa, Carmen explota la web.