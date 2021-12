Vicente Fernández: Éste era su platillo favorito y gustaba de acompañarlo con frijoles

Fue la mañana del pasado 12 de diciembre cuando la familia de Vicente Fernández informó de manera oficial sobre su fallecimiento; aquel Día de la Virgen de Guadalupe México despedía a uno de los grandes ídolos de la música vernácula, "El Charro de Huentitán" dejaba este mundo a los 81 años de edad y luego de pasar más de cuatro meses internado en un hospital de Guadalajara, luego de sufrir una caída en su rancho "Los Tres Potrillos".

Vicente Fernández quedará para siempre grabado en la memoria musical de millones de mexicanos que crecieron disfrutando de su música, viendo sus películas o escuchando a alguno de sus hijos, quienes también heredaron su talento. A lo largo de estos días que han transcurrido desde su muerte, se han dado a conocer múltiples detalles que hacían de "Don Chente" un artista único, talentoso y prodigioso; su sencillez le hizo ganarse el corazón de millones de fanáticos que también están resintiendo su deceso.

Entre aquellas informaciones que están viendo la luz, recordamos algunos datos poco conocidos del cantante ranchero; uno de ellos, su platillo favorito. Hay que destacar que Vicente Fernández siempre fue único y simple con sus gustos, solía disfrutar de lo que cualquier mexicano busca para sentirse bien, comenzando por la comida, y esta fue una de las cosas que lo conectaron de manera inseparable con su público.

¿Cuál era el platillo favorito de Vicente Fernández?

único como él lo era, admirado por millones, desde niños hasta personas de la tercera edad, Vicente Fernández se mantenía lleno de energía gracias al cariño de su gente, no en vano su lema fue siempre “mientras el público no deje de aplaudir él no dejará de cantar”, el cual lo acompañó hasta sus últimos días.

“El Charro de Huentitán” en alguna ocasión fue cuestionado acerca de su comida favorita, la cual sin dudarlo dio a conocer, la carne en su jugo, misma que disfrutaba acompañada de un plato de frijoles de la olla. Contrario a lo que muchos supondrían, para acompañar este platillo "Don Chente" no consideraba un buen tequila como primera opción, sino que solía disfrutar de un agua fresca de fruta natural.

Vicente Fernández disfrutaba de comer la carne en su jugo con frijoles. FOTO: Especial

¿Qué es la carne en su jugo?

La carne en su jugo una de las joyas de la gastronomía jalisciense, se trata de una comida típica y exquisita, muy representativa del estado de Jalisco. Consiste en un guisado elaborado con bistec de res cortados de manera fina, macerados en una mezcla de jugo de limón y consomé de pollo.

La carne en su jugo una de las joyas de la gastronomía jalisciense. FOTO: Especial

Esta mezcla se acompaña con tocino, el cual se debe freír; se le acompaña con cebollas cambray y se utiliza esa grasa para freír la carne, posteriormente se agrega una salsa de tomates y se sirve con caldo de frijoles de la olla, a gusto del comensal. De acuerdo con versiones locales, este platillo fue creado en el municipio de Acatic por la familia De la Torre, sin embargo no se conoce el origen exacto de esta delicia mexicana.

SIGUE LEYENDO:

Filtran FOTO inédita de Vicente Fernández de niño; así lucía "El Charro de Huentitán"

¿A qué se dedica Alejandra Fernández?, la hija adoptiva de Vicente Fernández

El preciado objeto que Vicente Fernández tenía de Pedro Infante y terminó por regalárselo a su hija