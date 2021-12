La que puede, puede: La jugosa cantidad que gana Carolina Sandoval “La Venenosa” en redes sociales

Carolina Sandoval es considerada actualmente la reina venezolana de las redes sociales. Con casi 16 millones de seguidores en todas sus plataformas, “La Venenosa” ha sabido ganarse el cariño del público a través de videos en los que muestra su vida familiar, da tips de belleza, consejos, y muestra sin tapujos su cuerpo en bikini a sus 48 años.

La también periodista se alejó de la televisión estadounidense para incursionar en el mundo de los influencers y gracias a su empeño ha logrado construir un imperio que incluye venta de fajas, extensiones para el cabello, pestañas postizas y hasta ropa interior. Además de las menciones pagadas sobre productos de belleza y ropa femenina que postea en sus perfiles oficiales.

En entrevista con Roger Borges para Primer Impacto, Carolina menciona que ser influencer es un trabajo 24/7, y contrario a lo que pudiera parecer es bastante pesado, pues requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Tal como ella misma lo muestra en uno de sus videos de YouTube en el que hace un detrás de cámaras para que la audiencia vea cómo se graba y cuánto se tarda en hacer un TikTok de solo 15 segundos de duración.

“La Venenosa” es consciente de la cantidad de haters que la siguen solo para trollearla y atacarla por su cuerpo y su presunta superficialidad; aunque la periodista ha sabido sacarle buen provecho, y asegura que “todo lo que sube es estudiado, el traje de baño, la comida, es por algo” demostrando que de tonta no tiene ni un pelo, y que sabe aprovechar bien las críticas para genera contenido.



¿Cuánto gana Carolina Sandoval por sus videos en redes sociales?



Aunque al principio se mostró reacia a hablar de sus finanzas con Roger Borges, el periodista de Primer Impacto no se rindió e insistió:

“La gente se lo pregunta: ¿Un buen mes pueden ser más de 50 mil (dólares)?”

Carolina Sandoval no tuvo más remedio que responder “seguro, seguro”, aunque recalcó que “la cochina no me la como yo sola. La cochina se reparte, así como entra sale porque acuérdate que yo también soy inversionista y hay que pagar impuestos”.

La popularidad de “La Venenosa”, sumada a las ventas que generan sus productos a través de internet, le generan ingresos de más de 50 mil dólares mensuales; poco más de un millón de pesos mexicanos. Y aunque puede ser odiada por muchos, Carolina es un ejemplo de que la polémica vende… y mucho.