De espaldas: Shannon de Lima demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Shannon de Lima sigue deslumbrando con su hermosura en las comunidades virtuales. La modelo y empresaria venezolana de 32 años ya cuenta con más de 2.4 millones de followers en Instagram, que siguen cada uno de sus pasos y se divierten con sus contenidos multimedia en la red de la camarita.

Por su parte, su ex esposo Marc Anthony sigue alentando a sus fans a no perderse sus próximos shows de su gira “Pa’lla voy Tour”. “El #PallaVoyTour continúa creciendo y ya están a la venta los tickets para las nuevas fechas, espero verlos pronto mi gente!” escribió el intérprete de “Ahora quién” en su cuenta de Instagram.

Shannon de Lima ha compartido en las últimas horas una fotografía donde se la ve posando de espalda ante la cámara, en el medio de las calles. La bella latina lució una calza y un top deportivo de color gris y su largo cabello suelto.

“Helado de? Vive un día a la vez últimamente muy feliz y ahora más feliz con ellos en mi casa Miami @aloyoga #alopartner sorry el Spam” fue el promocional pie de foto que eligió de Lima para acompañar sus recientes pics.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima

La publicación de la ex mujer de Marc Anthony obtuvo casi veinte seis mil likes y doscientos comentarios en tan solo un par de horas. “Super especial. Reina de la belleza y los ojos bellos maravillosamente bella felicidades”, “Sabemos que su color es rojo y el color rojo en alimentos es como chispa y sabemos que activa la sangre mas rapido... Talves sea la razon de la felicidad de los que lo consumen. Buena opcion bebe!!!” y “La plata la tengo pa' comprarlo... no más me falta ¡la cuerrrpa que tienes!” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la ex Miss Venezuela.