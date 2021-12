¿MasterChef Celebrity México grabó cuatro finales? Esto es lo que se sabe

El próximo viernes 17 de diciembre conoceremos al ganador de MasterChef Celebrity México y a pocos días de la final comenzó a circular un rumor en el que se asegura que la producción del exitoso reality tomó la determinación de grabar cuatro finales diferentes como una medida extrema para blindarse ante los spoilers, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de estas versiones.

De acuerdo con diferentes portales especializados en el programa, esta medida de la producción fue tomada para evitar que suceda lo que pasó en la temporada anterior en la que desde muchas semanas antes ya se sabía que Adriana Salcedo sería la ganadora, sin mencionar que en esta temporada también sufrieron por la filtración de información, por lo que pretenden mantener en secreto al ganador hasta el último momento.

La teoría sugiere que la competencia en el próximo programa del viernes 17 de diciembre será muy reñida y que ninguno de los cuatro finalistas (Paco Chacón, Paty Navidad, Stephanie Salas y Germán Montero) dará un motivo claro para quedarse en el camino, por lo que cualquiera podría ganar el concurso culinario y es aquí donde la situación se pone escabrosa pues se dice que la producción grabó cuatro finales distintas en las que cada participante resulta ganador, por lo que el vencedor sería elegido de último momento por la producción.

La frase que reforzó esta teoría

Como se mencionó antes, estas versiones comenzaron a circular en diversos portales especializados en el programa y dicho rumor tomó fuerza debido a que durante una entrevista para el canal de Christian Martinolli, el silbante Paco Chacón dejó entrever que ni los finalistas saben quién será el ganador, confirmando así que se grabaron cuatro posibles finales.

“Mucha gente me ha dicho, ya dinos si ganaste que no sé qué, en realidad no sé si gané o no gané, todavía faltan días para la final y aunque supiera no se los diría, pero en realidad no sé, en de verdad, no estoy mintiendo y quién les diga “ganó fulano” no le crean, nadie de los que estamos participando en MasterChef sabemos quién ganó, el tema de los spoilers se cuidó muy bien”, señaló Paco Chacón.

Cabe mencionar que aún se desconoce cuál va a ser el criterio de la producción para elegir al ganador, por lo que será una auténtica sorpresa cuando se anuncie al "MasterChef" el próximo viernes 17 de diciembre.

Filtran el nombre del posible ganador

La final de MasterChef Celebrity México ha generado mucha expectativa y pese a los rumores de las supuestas cuatro finales grabadas, también hubo quien se aventuró a decir quién sería el ganador de esta temporada pues fue el reconocido periodista Alex Kaffie quien en una de sus recientes columnas para El Heraldo de México escribió “Seré breve: Francisco Chacón” por lo que los seguidores del programa lo interpretaron como un adelanto de la celebridad que se convertiría en el campeón de esta temporada en “La cocina más famosa de México”, por lo que solo queda esperar al próximo viernes 17 de diciembre para conocer el desenlace del reality.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Celebrity México: Horario, dónde ver y todo sobre el GRAN FINAL del reality

MasterChef Celebrity México: Filtran el nombre del supuesto GANADOR del reality show

MasterChef Celebrity en la mira tras suicidio de querida actriz