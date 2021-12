¿Jennifer Garner es la verdadera culpable de alcoholismo de Ben Affleck? Esto comenta el actor

Ben Affleck aprovechó su participación en el programa Jimmy Kimmel para hablar sobre la controversia que está viviendo, con relación a que supuestamente culpó a su exesposa Jennifer Garner de su alcoholismo, por lo que aprovechó para destacar que para él su charla con Howard Stern fue “realmente genial, larga y en profundidad”.

El actor ha sido blanco de criticas en redes sociales, incluso ha recibido diversos ataques tachándolo de misógino, grosero, insensible y malagradecido, pues consideran que es gracias a la actriz que ahora está sobrio, ya que ella siempre lo apoyó en rehabilitación.

“Hablamos mucho sobre mi familia, el divorcio y el alcoholismo... y cómo tienes que ser responsable y cariñoso. Estaba realmente feliz con eso, considerando que yo debería hacer entrevistas más honestas, exploratorias y de autoevaluación. Entonces empiezo a ver todo esto en Twitter. Y yo estaba como: ‘¿qué es esto?’”, expresó.

Acompañado por Jennifer Lopez, Ben no negó haber dicho las cosas que se han reportado, pero aseguró que “habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”.

“Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, destacó el actor.

Y puntualizó: “Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”.

Affleck afirmó que los ataques en redes “hirieron” sus sentimientos y que la reacción a sus palabras es inapropiada.

Sigue leyendo

Jennifer Lopez está furiosa con Ben Affleck por culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo

Ben Affleck culpa a su expareja Jennifer Garner de su alcoholismo por esta razón

¿Ben Affleck regresa con su ex Jennifer Garner? FOTOS ponen en duda su relación con JLo