Dramas Coreanos: ¿Qué fue de los actores de Playful Kiss años después?

¿Cuándo se estrenó Playful Kiss? El dorama fue emitido en 2010, fue la versión coreana del manga "Itazura na Kiss" y fue protagonizado por el exidol K-Pop Kim Hyun Joong del grupo SS501. Esto ha pasado con los actores de la serie años después.

Aunque el drama no fue tan popular en el país, formó parte de la llamada Ola Hallyu logrando el éxito internacional. Por ello, se realizó un especial que fue transmitido en YouTube, además de la versión en película que se estrenó en Japón, también rompió récords en Taiwán.

"Playful Kiss" sigue la vida de una estudiante que vive enamorada del chico más popular de la escuela, un joven inteligente pero de mal carácter. Un día, este la humilla tras leer una carta de amor en frente de todos, además, tras un terremoto, su casa se destruye, por lo que se mudan a la mansión del mejor amigo de su padre y descubre que es donde vive su enamorado.

¿Qué pasó con los actores de Playful Kiss?

Kim Hyun Joong

Fue integrante del grupo K-Pop SS501, actualmente se dedica a su carrera como solista. Tras el éxito de "Boys Over Flowers", protagonizó un par de series y doramas, siendo su última actuación en 2014. En 2018 retomó su carrera con That Moment When Time Stops, también atravesó un escándalo tras ser demandado por su exnovia, pero ganó el juicio.

Jung So Min

Debutó en 2010 y ese mismo año protagonizó "Playful Kiss", desde entonces se ha mantenido activa como actriz de dramas coreanos. Su más reciente trabajo fue con Monthly Magazine Home, y tuvo un cameo en "My roomate is a Gumiho". Formó parte de la agencia SM Culture & Contents, pero la dejó en 2017.

Yoon Seung Ah

La actriz se ha mantenido activa en los doramas de forma intermitente, su última aparición en una serie fue en 2017 con The Birth of a Married Woman, pero en 2020 actuó en la película Lucky Chan Sil. Uno de sus protagónicos más populares fue con "Miss Panda & Mrs Hedgehog al lado de Donghae de Super Junior.



Lee Si Young

Desde su debut en 2008, se ha mantenido activa en los dramas coreanos. Ella fue la rival de amores de la protagonista. Su aparición más reciente fue con "Sweet Home", serie de Netflix protagonizada por Song Kang. Además, ya había trabajado con Kim Hyun Joong en "Boys Over Flowers".