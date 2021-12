BTS: Suga no cree en Santa Claus por esta triste razón, es peor que el Grinch

¿Cómo celebran la Navidad en Corea del Sur? BTS disfrutará por primera vez de las fiestas decembrinas junto a su familia tras anunciar su descanso indefinido. La NocheBuena no es muy diferente de los países occidentales, incluso creen en Santa Claus, menos Suga.

El rapero es considerado uno de los integrantes más callados e introvertidos, aunque tiene una gran habilidad para profundizar en los pensamientos y emociones, siendo muy introspectivo para la música. Esta característica le ha permitido convertirse en un gran compositor y productor.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, V prepara el lanzamiento de su nuevo OST como regalo para las fans, Jimin también lo hizo el año pasado. Además, BTS participó en el concierto navideño de Jingle Ball; sin embargo, Suga mostró su lado más Grinch al revelar por qué no cree en Santa Claus.

Suga no cree en Santa Claus

A pesar de que BTS y Corea celebran la Navidad igual que el resto del mundo, el rapero no cree en esta tradición infantil y es que no tuvo la mejor de las infancias durante esta época. El pasado de Suga no fue el mejor, ya que sus padres no lo apoyaron en su sueño de ser cantante y no tenía ni para comer.

Por si fuera poco, su papá decidió ser honesto con Suga y rompió la ilusión de Santa Claus, pues él mismo le dijo que este no existía, pues era él quien se encargaba de poner los regalos bajo el arbolito. Por ello, le pidió que se portara bien cuando era niño, desde entonces no cree en Papá Noel.



Sin embargo, no es el único, Jin y Jungkook tampoco creen en este personaje famoso de la Navidad, pues el primero de ellos también descubrió la verdad cuando vio a su padre colocando los regalos, el Golden Maknae lo supo cuando su papá se disfrazó y se dio cuenta de todo.

