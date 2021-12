BTS: V le hace una promesa a esta fan y se convierte en la envidia de ARMY por esta razón

¡Taehyung le hace una promesa a una fan! El integrante de BTS sorprendió a una seguidora que se ha convertido en la envidia de todas, el idol coreano le respondió uno de sus mensajes y podría mandarle un regalo de Navidad que toda ARMY querrá tener, esta es la razón.

Aprovechando el descanso indefinido de la banda, V decidió interactuar con sus seguidoras a través de la plataforma de Weverse, red social donde se mantiene en contacto con ARMY. El idol decidió responder algunas preguntas sobre su día a día, así como de sus compañeros.

Aunque son pocas las afortunadas que reciben una respuesta del cantante, esta chica se llevó la envidia de todas. V no solo respondió su comentario, también le hizo una promesa muy especial para esta Navidad. Esto fue lo que le dijo.

Esta fan se convierte en la envidia de ARMY

Hace poco, se anunció que V de BTS regresará a los doramas con su nueva canción "Christmas Tree", OST de la serie "Our Beloved Summer", la cual se estrenará el 24 de diciembre como regalo de Navidad para ARMY. Este será su segundo trabajo como solista.

En Weverse, una joven también estaba buscando regalos y le pidió un consejo a V, pues no podía decidir entre los personajes de BT21 y no sabía qué comprarle a su hermana. La respuesta del cantante fue la más inesperada, pues no solo le dijo qué comprar, sino que le prometió mandarle un disco firmado.

V le pidió que enviara un correo a la empresa BigHit y él se encargaría de pedir un disco autografiado para la afortunada chica, ya que reconoció sus buenos sentimientos para sorprender a su hermana menor. En redes sociales, varias fans aseguraron que también querían recibir un regalo de Taehyung y tener la misma suerte que esta ARMY.

