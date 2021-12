BTS: ¿Jungkook lanzará su mixtape en 2022?; esto es lo que ha dicho

El ARMY esperó con ansias que Jungkook lanzara este año su mixtape, sin embargo, al parecer sus muchos compromisos con BTS, que incluyeron la pequeña serie de presentaciones en Estados Unidos con 'Permission to Dance On Stage', así como un álbum en japonés; no lo dejaron revelar un álbum en solitario, pero este 2022 podría ser diferente.

Desde que RM, Suga y J-Hope revelaron sus producciones musicales como solistas muchos fans del grupo de k-pop, se han preguntado cuándo seguirán sus pasos los demás miembros de la agrupación. En tanto el que más ha sonado es el 'Golden Maknae', pues no hace mucho indicó que había creado algunas canciones para su proyecto individual.

El cantante de 24 años dio a conocer que el sencillo 'Your eyes tell' del álbum 'Map of the Soul: 7 -The Journey' y el tema 'Stay' de material discográfico 'BE', fueron originalmente escritos para su mixtape, sin embargo terminaron en las producciones de BTS.

"Planeamos poner una canción diferente en el álbum, pero después de que V la escuchó, dijo: 'Esta canción que escribió Jung Kook es realmente buena', y luego los otros miembros la escucharon, dijeron que era mejor que la otra y de alguna manera “Stay” llegó al álbum", confesó Jungkook

Jungkook podría lanzar un mixtape JJK1 Foto: Especial

¿Por qué no ha lanzado 'JJK1'?

De acuerdo al vocalista y bailarín de BTS, quiere que su mixtape, el cual ha sido nombrado por el fandom 'JJK1', sea original, diferente a todos sus compañeros en la industria. "Simplemente podría hacerlo sobre mí mismo, y luego sería como, comencé como aprendiz cuando tenía 13 años, trabajé duro y encontré el éxito. Pero cualquiera puede hacer eso", dijo.

."Así que sigo pensando que quiero inventar mi propia historia original y compleja y escribir las canciones a partir de ahí. Y sería bueno tener un flujo coherente en la lista de canciones, pero incluso si todo está mezclado, también está bien, siempre que las buenas canciones sigan llegando" aseguró Jungkook.

Sobre la fecha que tiene pensada para lanzar su material en solitario no ha dado detalles, sin embargo en 2016 bromeó con el ARMY e hizo una sorprendente revelación. Aseguró que podría estrenar su álbum hasta "2055". Obviamente eso fue un juego, pues el ARMY está deseoso de ver qué es lo que tiene preparado.

Otro del que también se especula está trabajando en un nuevo disco en solitario es J-Hope, y los rumores han apuntado que podría estar colaborando con Daddy Yankee, uno de los reguetoneros más importantes.

