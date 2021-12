Cinta "Noche de Fuego”, de Nicolás Celis, es nominada a los Spirit Awards

A seis meses de su estreno en pantalla grande y su llegada a plataformas, la película “Noche de Fuego” sigue obteniendo reconocimientos a nivel internacional. Ahora fue nominada a los Spirit Awards que premian al cine independiente en la categoría de mejor película internacional, situación que tomó por sorpresa al productor Nicolás Celis, pero agradeció que la comunidad cinematográfica valore el trabajo que hicieron.

“Siento que ya había cerrado la computadora por fin de año y llega esto, lo cual me emociona mucho porque son unos premios muy importantes en Estados Unidos, un mercado que sigue siendo el referente de la industria, pero reconozco que la pelea es con películas muy buenas”, comentó Celis.

“Noche de Fuego” compite contra “Compartment No. 6”, una coproducción entre Finlandia y Rusia; “Drive my car”, un trabajo japonés; la española de “Madres paralelas”; “Pebbles”, de India y “Petite maman”, de Francia. Estos premios son considerados como los Oscar de las producciones independientes, es decir, no realizadas por los grandes estudios de Hollywood.

La cinta mexicana es dirigida por Tatiana Huezo, quien ya trabaja en su siguiente documental en una montaña, por lo que aún no recibía la noticia. Esta película cuenta la historia del secuestro de niñas y el desplazamiento de las comunidades por la violencia que ha dejado el crimen, todo contado desde el punto de vista de tres niñas que tratan de hacer su vida en medio de este caos.

La violencia fue un tema recurrente en los largometrajes de los dos últimos años, pero el productor considera que sólo visibilizando estos hechos, es como se puede hacer eco de las peligrosas situaciones que vive la gente fuera de las grandes ciudades. “Es una manera de hablar de estos hechos y lo seguiremos haciendo, hasta que deje de haber 10 mujeres asesinadas al día, o pare el robo de niñas”, afirmó.

